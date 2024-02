Festa da Tilápia do Russi: confira todas as opções do buffet que estará disponível neste sábado e domingo

Iniciou na noite da sexta-feira, 16, a primeira edição da Festa da Tilápia do Russi. O evento que vai até o domingo, 18, acontece no pavilhão da Fenarreco, em Brusque. Com entrada e estacionamento gratuitos, um bom público se fez presente tanto na noite de abertura, quanto na manhã deste sábado, 17.

O evento começou logo cedo, às 10h. A cozinha abriu às 10h30 e o buffet começou a ser servido às 11h. Pela tarde, Leandro Antunes subirão no palco para animar a galera, seguido pelo grupo Tom Ah+ e Edu & banda. A farra acontece até às 23h.

Uma das organizadoras do evento, Maria Eduarda Frutuoso, de 22 anos, conta que a qualidade do buffet impressionou o público e que a festa já é considerada um sucesso.

“A correria está insana desde ontem. Tivemos que adaptar a cozinha para atender os pedidos e tudo foi feito com maestria. Os pratos estão com uma qualidade inigualável. Todos deveriam provar. A programação não para e vem muito mais por aí”, comenta.

Cardápio

Tanto neste sábado, 17, quanto no domingo, 18, é possível provar o buffet completo da festa. O cardápio possui os seguintes pratos:

Filézinho do Russi (tilápia frita do Russi, sem espinha, 400 gramas);

Ceviche Russi (ceviche tradicional e filé de tilápia de 250 gramas);

Benedito Russi (filé de tilápia a parmegiana com molho especial):

Vó Dete (filé de tilápia com legumes):

Tilápia da paz (tilápia ao molho de maracujá e chocolate):

Russi 35 anos (filé de tilápia secreto):

Preto Russi (filé de tilápia ao molho gorgonzola):

Pirão à moda (a versão Russi do clássico pirão de peixe):

Moqueca à la Russi (tradicional moqueca):

Acompanhamentos (arroz branco, batata frita, salada de folhas, salada de tomate acebolado, conservas frescas repolho verde e farofa especial.

Confira as opções à la carte:

Filézinho do Russi (tilápia frita do Russi, sem espinha, 400 gramas – R$ 44,90;

Ceviche Russi (ceviche tradicional e filé de tilápia de 250 gramas – R$ 32;

Bolinho de aipim (porção de 400 gramas) – R$ 29,90;

Batata frita (porção de 500 gramas) – R$ 29,90.

Também está sendo comercializado no evento o chopp da cervejaria Zehn Bier. Clique aqui e confira as opções do menu.

Informações

Os valores variam, crianças de até 5 anos não pagam pelo buffet livre, que custa R$ 79. Crianças de até 12 anos pagam metade do valor, R$ 39. Pessoas que possuem carteirinha de bariátrica pagam R$ 59. Os pagamentos podem ser feitos via Pix, cartão de crédito ou débito e em dinheiro.

No último dia da Festa da Tilápia do Russi, domingo, 18, quem faz a animação do público é o cantor Tabony e a dupla Edson e Geison. O encerramento acontece às 20h.

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: