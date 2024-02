A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), divulgou uma atualização na sexta-feira, 16, sobre um ciclone subtropical que se formou na costa do país.

Segundo a nota, esse sistema, inicialmente posicionado em alto-mar, aproximadamente a 270 km a sudeste da cidade de Arraial do Cabo-RJ, está se movendo em direção ao sul, dentro do oceano.

Esta notícia, então, rapidamente se espalhou pelas redes sociais, sendo compartilhada em grande escala, o que despertou curiosidade e ansiedade entre os moradores de Brusque e região.

O principal objetivo de todos é entender se o ciclone terá algum impacto em Santa Catarina ao longo deste sábado, 17, domingo, 18, e decorrer da próxima semana.

Para abordar este assunto, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou conosco seus conhecimentos sobre o tema.

Confira atentamente a nota emitida pelo profissional a seguir.

Ciclone e seus impactos; onde?

*Boletim: Piter Scheuer >>

Estamos emitindo este boletim com o intuito de trazer tranquilidade aos catarinenses em relação aos efeitos do ciclone subtropical que se formou na costa do Brasil.

O estado não deve ser impactado pelo sistema, tanto neste sábado quanto ao longo da próxima semana. Ele tende a permanecer em alto-mar, deslocando-se em direção ao sul dentro do oceano, mas afastado do continente.

Os dados atualizados na manhã deste sábado indicam que apenas as áreas mar adentro devem ser afetadas por fortes ventos e/ou condições meteorológicas adversas.

Por outro lado, tanto as cidades do litoral catarinense quanto as áreas em direção ao interior do estado, a citar a região de Brusque, não devem sofrer impactos (do ciclone).

Ciclone sob monitoramento

Essas informações são baseadas em dados atuais, e continuaremos monitorando a evolução e a progressão do ciclone.

A se confirmarem os prognósticos, o sistema deve permanecer em alto-mar ao longo dos próximos dias, pelo menos até quinta ou sexta-feira, quando então começará a se dissipar

Até lá, seguiremos atentos para eventuais alterações nesse cenário. Mas, por enquanto, é o que temos para informar.

Alerta, quando necessário

É importante ressaltar que nossa prática se concentra na emissão de alertas apenas em situações de extrema necessidade, garantindo que a utilização dessa palavra seja reservada para momentos verdadeiramente críticos.

Neste caso específico do ciclone subtropical, é importante que todos tenham em mente que, caso notemos qualquer alteração que possa representar algum tipo de risco para os catarinenses, seremos os primeiros a emitir um alerta.

No entanto, por enquanto, a situação não demanda alarmismo no estado.

Fim de semana sem ciclone em Brusque

Para concluir este boletim, vamos apresentar a previsão do tempo para Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí neste fim de semana.

O risco de chuva, inclusive com possíveis trovoadas, está previsto para este sábado e domingo, sem relação com o ciclone subtropical.

É importante destacar que as aberturas de sol não estão descartadas; no entanto, para aqueles que planejam atividades ao ar livre de média ou longa duração, é aconselhável ficar atento para evitar contratempos.

No domingo, o risco de precipitação é ainda maior do que neste sábado.

Quanto às temperaturas, os termômetros devem apresentar um ligeiro aumento em relação aos últimos dois dias.

As temperaturas máximas podem chegar perto dos 30°C, oscilando principalmente entre 26 e 29°C.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

A apuração evidencia também, a ocorrência de garoa então observada em alguns pontos monitorados durante esse intervalo (indicadas em azul).

