A Abel Moda Vôlei venceu o Curitiba Vôlei por 3 sets a 1 na noite desta sexta-feira, 16, na Arena Brusque, pela quinta rodada da Superliga B. As parciais foram 25-9, 25-18, 17-25 e 25-22. Com o resultado, as brusquenses chegam à quinta vitória, com 100% de aproveitamento, enquanto a equipe paranaense perde sua invencibilidade.

Todo o time brusquense teve uma atuação excelente na Arena, especialmente nos sets vencidos. Destaque para a ponteira Manu e a oposta Jaqueline, com ataques muito potentes e versáteis; e a central Lenara, com ótimo desempenho no saque e no bloqueio, mesmo com o polegar direito enfaixado devido a uma lesão.

Apesar do bom jogo, o terceiro set foi marcado por um episódio lamentável, no qual um espectador precisou ser expulso da Arena pelos seguranças. O sistema de som do jogo comunicou que a equipe não corroborava com “este tipo de comportamento”, sem especificar qual, e que “não representava Brusque”. O jogo foi parado por alguns instantes, até que o torcedor fosse retirado.

A próxima partida da Abel Moda será contra o Renasce Sorocaba, às 19h30 de quarta-feira, 21, no Sesi de Sorocaba (SP). O Curitiba Vôlei recebe o Mackenzie/Cia do Terno-MG às 19h30 de terça-feira, 20, no Círculo Militar do Paraná.

Passeio

A partida começou com muita tranquilidade para a Abel Moda Vôlei. O técnico Pedro Moska pediu tempo para o Curitiba quando o placar era 8-2 para as brusquenses. Não foi suficiente.

O 14º ponto foi fantástico. Após uma sequência de ataques que pararam nos bloqueios, a bola chegou à oposta Jaqueline, que soltou a mão para marcar o ponto. Um lindo rali num set tão desigual.

A Abel Moda passeava em quadra, enquanto o Curitiba parecia muito nervoso. Errava quase tudo que tentava, e a bola parecia queimar nas mãos das atletas. Jaqueline fechou o set em 25-9, com um ataque sem defesa para Lorena.

Ainda dominante

A dinâmica do jogo continuou no segundo set, com amplo domínio brusquense. Pedro Moska parou a partida com o placar em 9-4. O Curitiba errava menos, conseguia se manter mais próximo no placar, mas a Abel Moda fazia um jogo praticamente irretocável.

O 15º ponto brusquense foi um novo e fantástico rali, que terminou com potente ataque de Manu. A bola parou no bloqueio, mas ficou na rede. A ponteira fazia uma atuação de gala.

O set foi fechado com Anna Sampaio. Marina levantou no pipe e a ponteira mandou atacou muito bem: 25-18.

Equilibrando

No terceiro ponto, Jaqueline fez um espetáculo. Ameaçou ameaçou cortar, e fez uma largada precisa. Três adversárias voaram na bola para recuperá-la, sem sucesso. Caiu na quadra: 3-2.

As visitantes, enfim, se encontraram no jogo, fazendo jus à campanha invicta até então e sendo um páreo à altura da Abel Moda. O início do terceiro set foi disputado ponto a ponto. Do lado da Abel, alguns erros começaram a aparecer, principalmente na hora de definir o ataque.

O Curitiba emendou uma sequência de nove pontos consecutivos. Com excelentes saques, a ponteira Lorena contribuiu demais para a arrancada, assim como Jéssica e a chilena Petra Schwartzman. O set foi fechado com Verônica, em belo ace: 17-25.

Final com emoção

Ficava claro que a facilidade encontrada nos dois primeiros sets não se repetiria. As equipes tinham o placar do quarto set praticamente empatado, até o momento em que a Abel Moda começou a abrir vantagem mais segura, variando em três e cinco pontos, quando a disputa se encaminhava para o final.

O Curitiba não se entregava. A experiente central Valeskinha bloqueou Manu, e o placar chegou a 19-17. A bola ainda bateu no olho da oposta Sabrina, que havia acabado de entrar. Maurício Thomas pediu tempo. Na sequência, Valeskinha fez mais um: 19-18.

Jaqueline atacou com força para evitar que o set ficasse empatado: 20-18. Contudo, Petra e Valeskinha voltaram a bloquear Manu.

Um bloqueio de Lenara levou o placar a 22-19, fazendo Pedro Moska pedir tempo. Dois pontos depois, Foi Maurício Thomas quem pediu tempo: o placar era 22-21.

Era hora de arrancar rumo à vitória. Após o saque das visitantes, Gabi Santin fez bom passe, Marina levantou e Jaqueline atacou com muita força. A bola explodiu dentro da quadra: 23-21.

Lenara foi para o saque, a bola voltou, Leticya devolveu de primeira e o placar chegou a 24-21. O último ponto do jogo veio num erro de saque de Beatriz: 25-22.

