ADR divulga vagas temporárias para professores em Apaes

A gerência de educação da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Brusque comunica que será realizada chamada pública para a ocupação de vagas temporárias nas Apaes a partir do mês de agosto. As oportunidades serão nas Apaes de Brusque e São João Batista, além do Lar Menino Deus.

Em São João, será aberta vaga de professor de educação especial, com carga de 20 horas, no período vespertino, em vaga excedente. Também há duas oportunidades de professor de educação especial, uma no matutino e outra no vespertino, para cobrir licença prêmio no período entre 1 de agosto e 12 de outubro.

Na Apae de Brusque há duas vagas para professor de educação física, uma no matutino e outra no vespertino, também para cobrir ausência de professor em licença prêmio entre 1 de agosto e sem data de término prevista. Há outra vaga na Apae Brusque, para professor de 40h na disciplina de professor de educação especial, para suprir ausência de professor em licença médica no período de 1 de agosto e 8 de setembro.

Os professores interessados devem se dirigir ao Núcleo de Técnologia Educacional (NTE) da Gered de Brusque a partir das 14h do dia 18 de julho. Os candidatos deverão comparecer em porte de documentos de identificação pessoal bem como comprovante de escolaridade e cursos.