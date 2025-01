AFS anuncia empréstimo de goleiro brasileiro ao Brusque

O AVS Futebol SAD (AFS) anunciou, nesta sexta-feira, 31, o empréstimo do goleiro brasileiro Lucas Moura, de 20 anos. Conforme notícias da imprensa portuguesa, seu vínculo com o quadricolor é válido até o final de 2025.

Em agosto, o goleiro sofreu uma luxação no ombro durante treino e passou por cirurgia. Ele está em Brusque desde os últimos dias, e assistiu a Brusque 1×0 Caravaggio direto do Augusto Bauer nesta quarta-feira, 29. No quadricolor, terá a companhia do atual goleiro titular, Matheus Nogueira, de 38 anos; e do goleiro Artur, de 18, com formação na base do clube.

Lucas Moura foi formado nas categorias de base do São Paulo e em 2022 passou também pela base do Operário-PR. Em 2022, foi contratado pelo AFS quando o clube ainda era a SAD (equivalente à SAF brasileira) do Vilafranquense.

O jovem goleiro atuou na base do time de Vila Franca de Xira, e esteve presente na transição entre Vilafranquense SAD e AFS. Como profissional, não teve minutos em jogos oficiais. A titularidade era de atletas mais experientes, como Pedro Trigueira, Simão Bertelli e, na atual temporada, o mexicano Guillermo Ochoa.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de AFS (@afs_viladasaves)

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: