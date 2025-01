À medida que janeiro avança para seu desfecho, Brusque se despede do primeiro mês do ano sob um cenário que reflete bem a característica do verão.

Nesta sexta-feira, 31, o tempo seco, combinado com o sol aparecendo intercalado por momentos de nebulosidade, foi o combustível necessário para compor um belo quadro climático.

Embora as temperaturas tenham atingido picos em torno dos 30°C, o calor não se mostrou excessivo, refletindo um cenário convidativo às atividades ao ar livre.

Para eternizar esse momento, um drone sobrevoou a cidade, registrando imagens que capturam a essência do mês.

Do alto, o sobrevoo tornou possível contemplar o movimento urbano, as paisagens marcantes e o rio Itajaí-Mirim, serpenteando as áreas residenciais.

Entre os destaques, estão os registros aéreos feitos entre os bairros Rio Branco e Jardim Maluche, oferecendo assim uma visão privilegiada, revelando ângulos da cidade em sua despedida de janeiro.

Confira o vídeo abaixo e mergulhe então nesse passeio especial.

Brusque vista do alto

Temperaturas em Brusque

Com o encerramento do mês, é momento de analisar como o clima se comportou ao longo dos últimos 31 dias em Brusque.

Em termos de temperatura, os registros ficaram levemente abaixo do esperado. A média mensal foi de 25,4°C, enquanto o padrão histórico para o período geralmente costuma oscilar entre 25,5°C e 26,5°C.

Esse pequeno desvio pode ser atribuído à sequência de dias marcados por nebulosidade e chuvas frequentes, que ajudaram a amenizar o calor característico desta época do ano.

Chuvas em Brusque.

No entanto, quando se trata das chuvas, o cenário foi oposto em Brusque.

O acumulado pluviométrico do mês atingiu 354 mm, um volume expressivamente superior à média climatológica de janeiro, que gira em torno de 200 mm na cidade.

Esse excedente, pois, reforça o comportamento instável do clima, que alternou entre períodos abafados e pancadas intensas de precipitação.

Calor forte em fevereiro.

Com a virada do calendário, os olhares agora se voltam para o que está por vir.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a primeira semana de fevereiro deve ser marcada por um calor mais expressivo, devolvendo a Brusque e região dias típicos de verão, com temperaturas elevadas e sensação térmica ainda mais intensa.

E para fechar esta edição de forma grandiosa, preparamos uma galeria de fotos exclusiva, que reúne os momentos mais marcantes deste último dia de janeiro. Não perca a oportunidade de conferir cada detalhe dessa despedida especial logo abaixo.

Aproveite os registros e sinta a atmosfera única desse dia memorável!

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

