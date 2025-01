Em meio às encantadoras paisagens do bairro São Pedro, em Guabiruba, vive Lourdete Huber, uma mulher cuja dedicação e talento transbordam em cada detalhe de sua rotina.

Conhecida carinhosamente como Dete do Chocolate, ela não é apenas uma artesã do cacau; é uma verdadeira alquimista dos sabores, transformando simples ingredientes em experiências inesquecíveis.

Com habilidade e paixão, ela cria chocolates que não apenas derretem na boca, mas também aquecem o coração.

O sabor de Guabiruba

Cada pedaço produzido carrega um pouco de sua história, essência e de sua incansável busca pela perfeição.

A pequena fábrica de chocolates de Dete se transforma em um verdadeiro ateliê gastronômico durante datas comemorativas, como Natal e Páscoa.

O aroma do cacau preenche o ar, e a demanda por suas criações cresce exponencialmente.

São épocas de trabalho intenso, mas também de imensa satisfação, pois cada pedido entregue é uma prova de reconhecimento pelo carinho e dedicação que ela deposita em cada detalhe.

O brilho nos olhos dos clientes, ao saborearem suas delícias, é a maior recompensa de seu esforço.

O jardim de Guabiruba

Porém, além de sua maestria na confecção de doces, Lourdete possui outro dom igualmente encantador: a arte de cultivar a beleza em sua própria casa.

Seu jardim é um verdadeiro refúgio, um cenário que remete às primeiras colônias que desbravaram Guabiruba, resgatando a nostalgia dos tempos passados.

Cada flor, planta ou o mais minúsculo detalhe parecem carregar consigo uma história, um fragmento da jornada de quem, com amor e paciência, dedicou-se a construir aquele espaço.

E não se trata apenas de um simples jardim, mas de um verdadeiro santuário de cores e perfumes, onde o tempo parece desacelerar e a paz se manifesta em cada canto.

Neste encantador oásis, Dete não está sozinha. Ao seu lado está Milton, dedicado esposo, sempre pronto para auxiliar nas tarefas mais pesadas.

Quando é preciso mover algo de um lado para o outro, construir suportes ou preparar espaços para novas mudas, lá está ele, zeloso e presente.

Com um sorriso no rosto, ele conta que sua esposa tem uma conexão especial com suas plantas.

“Ela conversa com elas, acredita que sentem, que respondem às palavras de carinho. E eu não duvido, porque o jardim dela é diferente, é vivo, é mágico”, relata ele com admiração.

Entre flores e sabores

Assim, entre o chocolate e as flores, entre a doçura dos bombons e o perfume das rosas, Lourdete construiu um mundo onde a arte e a paixão se encontram.

Seu talento, pois, é mais do que uma habilidade, é uma extensão de sua alma.

Seja na cozinha, transformando o cacau com dedicação, ou no jardim, cultivando a beleza com carinho, ela nos ensina que a verdadeira magia está nos detalhes, na paciência, no amor depositado em cada gesto.

E, ao contemplarmos seu trabalho, seja saboreando seus bombonswh ou admirando suas flores, não há dúvidas: o que a Dete do Chocolate faz é pura poesia transformada em realidade.

Guabiruba entre flores e chocolates

*Créditos: Ciro Groh/O Município

