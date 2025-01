Rua do bairro Guarani será interditada na segunda-feira para construção de nova adutora de água

A rua Henrique Deichmann, localizada no bairro Guarani, em Brusque, ficará interditada a partir de segunda-feira, 3, por conta da construção da nova adutora de água bruta do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).

Esta é a primeira etapa da obra de construção da nova adutora de 500 milímetros, que será instalada ao longo da rua Henrique Deichmann, até a ponte do Clube Guarani. O prazo previsto para o fim da primeira etapa é de dez dias.

Entretanto, o prazo pode variar por conta das condições climáticas. Durante a execução da obra, a rua estará com acesso restrito, permitindo apenas o tráfego local. A gestão do controle do trânsito ficará sob responsabilidade da GTB (Guarda de Trânsito de Brusque).

O objetivo da obra é melhorar a infraestrutura de captação e garantir maior eficiência no abastecimento de água para o município.

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: