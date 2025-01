Unifebe realizará pesquisa de satisfação da Fenarreco pelo segundo ano consecutivo

O Centro Universitário da Fundação Educacional de Brusque (Unifebe) dará continuidade, neste ano, à pesquisa de satisfação realizada com o público da Fenarreco. O projeto foi iniciado em 2024 em contrapartida ao Programa de Assistência Financeira Universidade Gratuita do Governo do Estado de Santa Catarina. Ele é realizado pelo Observatório Unifebe de Desenvolvimento Regional, em parceria com a Prefeitura de Brusque.

Inicialmente, a pesquisa contou com a participação de mais de 30 acadêmicos dos cursos de graduação da instituição.

Conforme o professor orientador do Observatório, Wagner Dantas, neste ano, novos temas serão observados pelos estudantes pesquisadores durante os dias do evento. Ainda de acordo com ele, nos próximos meses, reuniões de alinhamento serão realizadas com a Prefeitura de Brusque para entender quais os pontos principais que o poder público municipal quer avaliar nesta edição do evento.

“Além disso, queremos trabalhar com questões relacionadas à acessibilidade, como a entrada do público, filas e atendimento, e a própria segurança da festa. Nosso intuito este ano é inovar, utilizar recursos mais tecnológicos e automatizados para a aplicação da pesquisa”, acrescenta.

A pesquisa é coordenada pela Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura da Unifebe e, em 2024, recolheu 1286 respostas durante os dez dias de evento. A 37ª Fenarreco recebeu um público de aproximadamente 100 mil pessoas e a aplicação do questionário foi cinco vezes maior que a quantidade necessária para obter o nível de confiabilidade da pesquisa.

A pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura da Unifebe, professora Edinéia Pereira da Silva avalia que os números contabilizados dão ainda mais credibilidade ao trabalho desenvolvido pela instituição. “Com a pesquisa, a Unifebe contribui para o aprimoramento da principal manifestação cultural da nossa cidade, impactando diretamente na economia e no turismo. Vale ressaltar que o engajamento dos nossos estudantes também resulta em ainda mais conhecimento científico aplicado em prol da sociedade”,

Pesquisa 2024

A Festa Nacional do Marreco foi avaliada por brusquenses e visitantes. De acordo com a pesquisa, a maioria dos brusquenses que participou da festa tinha entre 20 e 39 anos. No questionário, eles revelam que a principal motivação para participar do evento é o fato de o brusquense gostar de frequentar festas típicas. A maioria do público da cidade foi acompanhada por seus familiares, em casal ou grupos de até cinco pessoas.

Quando questionados sobre o preço do chope e das refeições, os brusquenses demonstraram-se insatisfeitos, apontando resultados abaixo da média 3, ponto intermediário dessa categoria de avaliação. Com relação às opções de comida e food trucks, as avaliações revelaram uma média superior ao ponto médio, ressaltando que, embora os preços estivessem maiores que o esperado, o público ficou satisfeito com a qualidade dos pratos vendidos na festa.

Já o atendimento, hospitalidade, limpeza, organização, segurança do evento, atrações culturais e entretenimento foram positivamente avaliados pelos brusquenses. A pesquisa também se ateve a questionar sobre a acessibilidade e filas da festa e pontos a melhorar a experiência dos participantes da festa foram apontados pelos participantes em suas respostas.

Opiniões dos turistas

Além dos brusquenses, a Fenarreco de 2024 foi amplamente prestigiada por pessoas de outras cidades da região, como Guabiruba, Gaspar, Itajaí, Nova Trento, Balneário Camboriú, São João Batista, Blumenau, Navegantes e Florianópolis. A pesquisa contou também com a participação de visitantes do Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Aos turistas, outro questionário foi aplicado, visando observar a festa a partir da percepção dos visitantes de fora de Brusque.

Sobre as respostas, vale destacar a indicação de amigos como um fator para que mais turistas conhecessem e se interessassem pela festa, bem como o Instagram e o site do evento. Por Brusque estar localizada próxima ao litoral e de cidades que também promovem festas de outubro, os visitantes foram questionados sobre qual a motivação para virem a Brusque. Desse modo, a maioria respondeu que veio apenas para a Fenarreco, enquanto outros aproveitaram para passear no comércio e outros para prestigiar as festas típicas da região.

Os preços da festa foram considerados pelos turistas como moderados. Enquanto as opções gastronômicas, atendimento, organização, limpeza, segurança, filas, atrações culturais e entretenimento foram destacados como pontos fortes do evento.

Ao final, a reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz, disse que os resultados apresentados à prefeitura no ano passado evidenciaram ainda mais a importância da parceria para um aprimoramento contínuo da festa. “Vale ressaltar que todo o trabalho foi desenvolvido pelos estudantes beneficiados pelo Programa Universidade Gratuita, como contrapartida ao auxílio financeiro destinado pelo Governo do Estado para custear sua graduação”.

