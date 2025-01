Carro capota e cai em córrego no São Pedro, em Brusque

Um carro capotou e caiu em um córrego no bairro São Pedro, em Brusque, no início da manhã desta quinta-feira, 30.

Os bombeiros foram acionados por volta de 5h. O motorista, um jovem de 23 anos, não se feriu. Ele deixou o veículo, um Voyage, sozinho e não apresentou nenhuma queixa de dores.

A Polícia Militar esteve no local e permaneceu com o motorista para os procedimentos cabíveis. Não há informações da dinâmica do acidente.

