Janeiro se aproxima do fim, sinalizando a possibilidade de chuva volumosa e mal distribuída na faixa leste de Santa Catarina durante a virada do mês.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, os acumulados podem chegar a 100 mm entre esta quinta-feira, 29, e o início de fevereiro, e Brusque, assim como a região ao seu redor, está inserida nesse contexto.

Chuva mal distribuída

No entanto, trata-se de um padrão típico do verão, caracterizado por precipitações irregulares, ressalta o especialista.

Dessa forma, algumas áreas tendem a registrar índices pluviométricos expressivos, até mesmo com possibilidade de transtornos, enquanto localidades próximas podem praticamente não ser afetadas.

Puchalski explica que esse período de instabilidade se estenderá, então, por até quatro dias, com maior incidência de pancadas, até com possíveis trovoadas, ao longo das tardes e noites.

Durante as manhãs, a tendência é de presença de sol entre nuvens, favorecendo uma condição térmica de abafamento.

Para Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim, a previsão, portanto, segue esse padrão, exigindo atenção especial nos próximos dias.

Sem calor extremo à vista

Apesar da alta umidade e do ar abafado, não há indicação de calor extremo, com as temperaturas máximas permanecendo em torno dos 30°C.

Puchalski reforça que previsões meteorológicas podem sofrer ajustes conforme novos dados forem incorporados aos modelos.

Por isso, é essencial acompanhar as atualizações regularmente, garantindo um monitoramento mais preciso das condições do tempo, finaliza o profissional.

*Com informações da previsão: Leandro Puchalski/Meteorologista

A chuva da madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente então revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

