Ao cruzar os portões do Instituto Chat Mouillé, situado no bairro Limeira Alta, em Brusque, o visitante é instantaneamente envolvido por uma atmosfera de calorosa compaixão, onde gatos amigáveis circulam livremente.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

A cena que se descortina diante dos olhos é verdadeiramente comovente, com mais de 600 felinos resgatados, agora vivendo em um refúgio onde o amor e o cuidado são a tônica.

Cada olhar, miado e gesto de afeto desses animais forma um mosaico de gratidão que aquece o coração e inspira a todos que ali chegam.

Enquanto alguns se aproximam, movidos pela curiosidade e afeto, outros encontram refúgio em almofadas macias, expressando gratidão com olhares serenos.

A cada passo, a sinfonia de miados suaves e o brilho intenso em seus olhos compõem um quadro tão comovente que é impossível conter a emoção.

*Assista ao vídeo >>

Gatos de volta à vida

Mas o Instituto Chat Mouillé é mais do que um abrigo temporário para gatos em situação de risco; é um refúgio onde o cuidado e a dedicação são a marca registrada.

Fundado em 2018, o espaço conta com uma equipe multidisciplinar de 13 profissionais – veterinários, recreadores, equipe de limpeza e administrativos – que se dedicam-se integralmente a transformar a vida desses pequenos animais.

E as surpresas não param por aí, pois a infraestrutura do Instituto é, de fato, impressionante.

Cada espaço foi minuciosamente planejado para garantir o bem-estar e a segurança dos felinos, a citar as enfermarias climatizadas, oferecendo um ambiente acolhedor para os gatinhos em recuperação.

Já os berçários, espaços especialmente preparados, acolhem os filhotes mais frágeis, proporcionando-lhes os cuidados necessários para que cresçam saudáveis.

Além disso, o Instituto dispõe de alas exclusivas para atender gatos com necessidades especiais, como aqueles portadores de vírus da leucemia felina.

Gatos prontos para adoção

E para aqueles que buscam um novo membro da família, a ala de visitação é o lugar ideal. Nela, gatinhos saudáveis, vacinados e castrados aguardam ansiosamente por um lar cheio de amor e carinho.

Para cada animal que chega, há um protocolo rígido de cuidado. Após uma bateria completa de exames e um período de quarentena, os novos moradores podem interagir com os demais, livres de riscos.

É uma rotina que exige não só amor, mas também recursos e muita organização.

Gatos doadores de sangue

Adotar um gatinho no Instituto é muito mais do que oferecer um lar; é salvar uma vida. No entanto, esse processo é conduzido com toda a responsabilidade que a causa exige.

Os interessados passam por entrevistas criteriosas, garantindo que cada adoção seja consciente e segura.

Atualmente, mais de 50 filhotes aguardam ansiosos por um lar, ao lado de outros gatos adultos, igualmente carinhosos e sociáveis.

Além disso, alguns dos gatinhos desempenham um papel ainda mais nobre, sendo doadores de sangue, ajudando a salvar a vida de outros animais em emergências clínicas.

Trabalho que depende de todos nós

Manter um espaço tão amplo e cuidadoso tem custos elevados.

Pensando nisso, o Chat Mouillé lançou uma linha de produtos – agendas, calçados e outros itens – cuja renda é integralmente revertida para cobrir despesas com ração, medicamentos e manutenção.

Além disso, doações de ração, brinquedos, cobertores e até mesmo contribuições financeiras via Pix (chave: 43.332.126/0001-76) são sempre bem-vindas.

E se você deseja conhecer pessoalmente esse verdadeiro santuário, as visitas guiadas, realizadas uma vez por mês, são uma oportunidade única de vivenciar o amor que transborda em cada canto do Instituto.

O valor de R$ 20,00 é referente ao ingresso para visitação e pode então ser agendado pelo WhatsApp (47) 99254-7486 ou pelo Instagram @institutochatmouille.

Já os produtos estão disponíveis no Instagram @chatmouille.store ou pelo WhatsApp (11) 98112-9103.

Convite à seleção de imagens

Por fim, se as palavras até aqui já tocaram seu coração, prepare-se para se encantar ainda mais.

Após os anúncios, no fim desta edição, confira uma galeria de fotos emocionantes, que traz à vida cada detalhe desse refúgio mágico.

Juntos, podemos transformar histórias, oferecer recomeços e, acima de tudo, espalhar amor. Não perca a chance de fazer parte dessa corrente do bem.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh traz mais uma pauta para você, caro leitor, graças ao apoio incondicional dos parceiros listados abaixo.

Clique nos banners, entre em contato e então conheça os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Parque natural em Guabiruba então revela espetáculo de cachoeiras

2. VÍDEO – A beleza dessa cachoeira em Guabiruba vai então te surpreender

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK