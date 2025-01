Neste sábado, 25, a Cachoeira do Holstein, localizada no bairro de São Pedro, em Guabiruba, transformou-se em um verdadeiro oásis natural para aqueles que desejavam escapar do calor e encontrar um refúgio refrescante.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Isso se deve às suas águas cristalinas, capazes de proporcionar um espetáculo hipnotizante, oferecendo refúgio perfeito para famílias, que então, buscavam alívio e diversão em meio à exuberante paisagem.

Cercada por majestosas montanhas e nascentes cristalinas, a Cachoeira do Holstein não é apenas um destino turístico, mas um presente da natureza, que nos lembra da importância de preservar e valorizar as maravilhas ao nosso redor.

*Assista ao vídeo >>

Guabiruba e sua cachoeira em fotos

Convidamos você, caro leitor, a conferir a galeria de fotos então exposta mais adiante, preparada com cuidado e carinho.

As imagens capturadas neste sábado sob forte abafamento, repletas de sorrisos, mergulhos e momentos de pura conexão com a natureza, estão disponíveis logo após os anúncios, no fim desta edição.

Não perca a chance de se encantar ainda mais com as belezas da Cachoeira do Holstein.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh destaca, com orgulho, os parceiros comerciais que contribuem para a disseminação de informações úteis, sempre agregando conhecimento aos leitores.

Clique nos banners abaixo e então conheça cada patrocinador. Aproveite para entrar em contato e conferir tudo o que essas marcas têm a oferecer.

Oferecimento:

Veja também:

1. Drone então sobrevoa a nova Beira Rio e registra o progresso das obras em Brusque

2. Lá nas Trutas então anuncia reabertura em Guabiruba; confira a data

Guabiruba em fotos

Para encerrar esta edição com chave de ouro, preparamos uma galeria de imagens deslumbrantes capturadas na encantadora Cachoeira do Holstein.

Abaixo, você poderá conferir um trecho inesquecível da beleza natural que Guabiruba tem a oferecer.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK