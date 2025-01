Depois de quatro anos de portas fechadas, o restaurante Lá nas Trutas, situado no encantador bairro Lageado Alto, em Guabiruba, prepara sua aguardada reabertura a partir do dia 9 de fevereiro de 2025.

Conhecido por sua localização privilegiada, em meio à natureza exuberante do Parque Nacional da Serra do Itajaí, o estabelecimento é um símbolo de memórias inesquecíveis para a comunidade local e visitantes de toda a região.

A reabertura, pois, traz uma nova dinâmica de funcionamento, já que o restaurante passará a abrir em sistema alternado, funcionando domingo sim, domingo não.

Ademais, o espaço adotará um modelo exclusivo de atendimento sob encomenda, oferecendo a todos a experiência única de apreciar o exclusivo sabor das trutas, sempre frescas e preparadas com excelência.

Para aqueles que desejam almoçar no local, é essencial efetuar a reserva com antecedência, seja pelo perfil oficial no Instagram (@lanastrutasoficial), ou pelo número de WhatsApp: 47 9 9963-4589.

Legado familiar em Guabiruba

Sob a liderança de Kleiton Kormann, filho do saudoso fundador, Paulo Roberto Kormann, carinhosamente chamado de Beto, o restaurante ressurge com a missão de honrar o legado deixado pelo pai.

“Tenho certeza de que, de onde estiver, meu pai estará satisfeito e alegre ao ver o restaurante então renascendo”, compartilha Kleiton, emocionado.

Ao lado de seu primo, Cristiano Lang e das respectivas esposas, o novo ciclo do Lá nas Trutas promete manter viva a tradição de hospitalidade e sabor que marcou gerações.

Beleza e sabor em Guabiruba

Desde sua inauguração, em 1999, o Lá nas Trutas se destacou como um ponto de encontro para motociclistas, ciclistas, cavaleiros e famílias.

O cardápio, tendo as trutas como protagonistas, conquistou paladares com receitas que uniam simplicidade e autenticidade.

O espaço não se tornou apenas um lugar para refeições; se consolidou como um refúgio onde memórias então eram criadas e amizades se fortaleciam.

O fechamento em outubro de 2020, motivado pelas complicações de saúde de Beto, deixou um vazio no coração dos frequentadores.

Seu falecimento, em 2024, tornou o período ainda mais difícil.

Contudo, a nova fase do restaurante representa um renascimento, carregando em sua essência o amor e a dedicação que sempre foram a marca registrada da família Kormann.

Em meio à mata nativa e à beleza única do bairro Lageado Alto, o Lá nas Trutas está pronto para um novo capítulo.

Mais do que uma reabertura, é uma história de resiliência e tradição que continua a emocionar quem atravessa suas portas.

A história do Lá nas Trutas segue viva, aguardando sua visita para juntos criarem novas memórias.

Guabiruba vista no Lá nas Trutas

As fotos a seguir retratam a nova fase do restaurante Lá nas Trutas, cuidadosamente selecionadas com todo carinho e dedicação para você, nosso estimado leitor.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

