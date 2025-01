Botuverá realiza escolha de vagas para cargos temporários na Educação

Na tarde de segunda-feira, 20, foi realizada a escolha de vagas para os cargos em caráter temporário na rede municipal de educação de Botuverá. O evento aconteceu na Câmara de Vereadores.

A ação acontece conforme disposto no Edital nº 20/2024 do Processo Seletivo nº 17/2024. A abertura do evento contou com a participação do prefeito, Victor José Wietcowsky, e da secretária de Educação, Solange Zancanaro.

Durante o discurso, a secretária apresentou oficialmente a equipe técnica da Secretaria de Educação para o ano de 2025. O processo seletivo também contou com a presença dos gestores escolares eleitos por meio da gestão democrática municipal.

“Essa participação reforça o objetivo de garantir uma organização interna eficiente e, consequentemente, a excelência nos serviços oferecidos aos alunos da rede municipal”, destaca Solange.

Para dar continuidade ao processo de admissão, os candidatos aprovados deverão realizar o exame admissional no dia 27 de janeiro, a partir das 8h, na Unidade Básica de Saúde Willy Francisco Maestri, localizada no Centro de Botuverá.

O início das atividades nas unidades escolares está previsto para o mesmo dia, 27 de janeiro, quando será realizado o período de organização interna das escolas. Essa etapa é fundamental para preparar as instituições para o recebimento dos alunos, marcado para o dia 10 de fevereiro.

