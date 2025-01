Operadora anuncia implantação da tecnologia 5G em Brusque

A partir dos próximos dias, Brusque terá sinal de 5G para celulares. A medida foi anunciada pela operadora Unifique, que afirmou que o serviço estará disponível a partir de 25 de janeiro.

A cidade é a primeira com mais de 100 mil habitantes a receber o sinal. Guabiruba e Botuverá já possuem o serviço desde de 2024, ano em que operadora iniciou testes no estado. Ela atende mais de 755 mil clientes na região Sul.

Mais informações sobre o funcionamento, assim como interesse em adquirir novos planos podem conferir diretamente no site da operadora ou ir até a loja da Unifique no Centro de Brusque, localizada no Centro Comercial Spazio Sassi – Sala 11, Av. Arno Carlos Gracher, 43.

Consórcio

A Unifique foi a empresa vencedora do leilão feito pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em novembro de 2021, arrematando o lote C6 do consórcio 5G na região Sul do Brasil, composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Até o final de 2029, a companhia oferecerá o serviço de telefonia móvel 5G em todos os municípios com menos de 30 mil habitantes dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná – além de outras cidades de interesse da operadora, como as capitais e de municípios de médio e grande porte.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (20 a 22/01)

2. VÍDEO – Moradores denunciam ataque de cão em rua do bairro Limeira, em Brusque; tutora se manifesta

3. Lá nas Trutas anuncia reabertura em Guabiruba; confira a data

4. VÍDEO – Limitador de altura da rua Gustavo Halfpap é atingido duas vezes pelo mesmo caminhão

5. Jornal O Município abre vaga de estágio para atuar em mídias sociais

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: