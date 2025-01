VÍDEO – Moradores denunciam ataque de cão em rua do bairro Limeira, em Brusque; tutora se manifesta

Moradores de uma rua do Loteamento Cyro Gevaerd, no bairro Limeira, em Brusque, entraram em contato com o jornal O Município para denunciar a situação envolvendo um cão que estaria atacando e ferindo outros animais na localidade. De acordo com os relatos, o cão é conhecido pelo comportamento agressivo, circula livremente pela rua de vez em quando e já teria, inclusive, causado a morte de um cachorro e um galo em outra ocasião.

Segundo uma das moradoras, na quinta-feira, 16, um cachorro da família foi atacado pelo cão, resultando em diversos ferimentos. Ao procurar a vizinha responsável pelo animal para tratar da situação, a resposta recebida foi considerada insatisfatória.

“Ela disse que não ia pagar nada e que, se estivéssemos insatisfeitos, deveríamos registrar um boletim de ocorrência na Polícia Militar. Enfim, não demonstrou qualquer preocupação com a situação. O cachorro dela atacou o meu dentro da minha própria residência. Fiz uma denuncia no WhatsApp do Bem-Estar Animal de Brusque em novembro, mas nunca obtive resposta também”, relatou.

A mulher enviou ao jornal O Município imagens dos ferimentos do animal. No entanto, por se tratarem de conteúdo sensível, a equipe de reportagem optou por não publicá-las.

Outra moradora expressou preocupação com o retorno das aulas, uma vez que muitas famílias da rua têm filhos. “Está todo mundo desesperado. Já pensou se acontece algo com uma criança ou alguma tragédia? A tutora não demonstra nenhuma preocupação, mas nós estamos apavorados”, acrescentou.

Questionadas, as duas moradoras não souberam explicar como o cachorro foge e vai ‘parar na rua’. “Quando a gente vê, já está na rua. A tutora tem um portão nos fundos da casa, mas achamos que não é o suficiente para um cão daquele tamanho”, disse uma delas.

Confira um vídeo de um dos ataques

(imagens fortes)

Tutora se manifesta

A tutora do cão responsável pelo ataque conversou com o jornal O Município na terça-feira, 21, e expôs sua posição sobre o ocorrido. Ela relatou que, no dia do ataque, o animal fugiu, apesar de a casa onde vive com ele estar toda cercada.

“O que acho é que por maldade, abriram a cerca atrás da minha casa. Trabalho o dia todo em Gaspar e fiz um cercado para eles (ela tem outros cães) não saírem de jeito nenhum. Mas nos dois dias que eu não estava em casa, eles (vizinhos) alegaram que os cachorros fugiram. Engraçado que nos dias em que estou em casa eles nunca fogem”.

Sobre o comportamento dos cães, a tutora afirmou que eles são dóceis e tranquilos, mas que frequentemente são ‘atiçados’ por outros cachorros da rua, que ficam soltos. Além disso, relatou que existe um terreno baldio nos fundos de sua casa, onde crianças costumam jogar pedras nos seus animais.

“Ele é muito brincalhão e não agiria mal se não fosse instigado a isso. O cachorro dessa vizinha (que foi atacado), vive na frente da minha casa e do meu portão. Os cachorros dos vizinhos também vivem na rua, cheios de pulgas. Daí aparecem na frente do meu portão e ficam latindo para os meus cachorros. Fora as crianças, que ficam ali na frente o tempo todo chamando. Meu cachorro está sendo julgado por ser um pitbull”.

A tutora também disse que no dia do ataque, parte do terreno dela desbarrancou, fazendo com que a terra caísse em cima da casinha dos animais, os deixando assustados. “Ele (cachorro que ataca no vídeo) está com a perna toda machucada e com os pelos ralados. Tudo por causa de tudo que caiu em cima dele”.

A mulher, que se descreve como ativa na causa animal, revelou que atua como lar temporário para cães resgatados de situações de maus-tratos. Questionada se chegou a se colocar à disposição para ajudar a tutora do animal ferido, disse que possui em casa medicações para tratar ferimentos, porém, “as mulheres que foram lá (na casa dela) foram extremamente grossas e não me deram condições de falar em nenhum momento”.

Em tom de desabafo, declarou que passa grande parte do dia fora de casa, e conta que seus dois filhos, uma adolescente e um jovem adulto, cuidam dos animais e nunca relataram nenhum comportamento agressivo por parte deles.

“É preciso cuidar da falta de informação. A gente, que trabalha na causa animal, ainda tem que passar por tudo isso. Repito, o meu cachorro não agiria mal se não fosse instigado a isso”.

A tutora aproveitou a oportunidade para pedir mais apoio à causa animal. Segundo ela, sua família resgata animais com sinais de abuso e em situação de vulnerabilidade, e atua como lar temporário para muitos deles. Durante a conversa, ela enviou imagens de cães que cuidou e ajudou a encontrar novos lares.

“Já cuidei de animais que o Bem-Estar Animal de Brusque implorava para que alguém aceitasse. Em 15 dias, consegui um lar para um deles, em Gaspar, e ele ficou muito bem. É preciso mais empatia, principalmente quando o assunto é pitbull. Não se pode generalizar nem crucificar esses animais”, finalizou.

Futuros esclarecimentos

De acordo com as moradoras que realizaram a denúncia, o caso não é isolado, e os cachorros fogem com frequência. A tutora do animal ferido informou que ele está vivo e internado em uma clínica veterinária.

O jornal O Município entrou em contato com o Bem-Estar Animal de Brusque para verificar se estão cientes da situação e quais medidas serão tomadas. No entanto, até o momento da publicação desta matéria, não houve retorno.

O jornal O Município reforça que permanece à disposição para eventuais esclarecimentos por parte dos tutores, dos moradores da rua e do Bem Estar Animal.

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: