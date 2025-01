VÍDEO – Limitador de altura da rua Gustavo Halfpap é atingido duas vezes pelo mesmo caminhão

Um caminhão colidiu contra o mesmo limitador de altura duas vezes na manhã desta quarta-feira, 22, na rua Gustavo Halfpap, que conecta os bairros Primeiro de Maio e Centro II. Os limitadores foram instalados pela Prefeitura de Brusque no final de 2024. Apesar da sinalização, diversos veículos já se chocaram com a estrutura desde então.

Nas imagens enviadas por leitores ao jornal O Município, é possível observar o momento do impacto, ocorrido por volta das 10h05. O motorista colidiu inicialmente com um lado do limitador e, ao fazer o retorno na via, acabou colidindo novamente no sentido oposto.

Durante a primeira colisão, um homem subiu na parte superior da cabine do caminhão para auxiliar na remoção do limitador preso ao veículo. Não há confirmação se o homem era passageiro do caminhão ou se apenas prestava ajuda no local.

Posteriormente, um vídeo também foi encaminhado, mostrando uma equipe que aparentemente realizava o reparo no limitador.

De acordo com o Diretor de Sinalização de Brusque, Deivison Casagrande, as câmeras de monitoramento identificaram a placa do caminhão e o proprietário responsável. Como não havia agentes da Guarda de Trânsito de Brusque presentes no momento da ocorrência, foi gerado um boletim utilizando as imagens captadas.

“O causador do dano tem duas opções: ou age de boa-fé e arca com os custos do reparo, considerando que se trata de um equipamento público, ou será cobrado judicialmente por meio da procuradoria”, explicou Casagrande.

O diretor também afirmou que o aplicativo de mobilidade Waze já retirou a rua Gustavo Halfpap da rota de caminhões. Já o Google Maps ainda não respondeu a solicitação.

