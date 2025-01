Veja o que se sabe sobre morte do empresário catarinense que morreu após procedimento cirúrgico para fazer tatuagem

O delegado Aden Claus, responsável pelo inquérito policial que apura a morte do empresário Ricardo Godoi, esclareceu nesta quinta-feira, 22, o que se sabe até o momento sobre o caso.

Ricardo morreu nesta segunda-feira, 20, ao receber anestesia para fazer uma tatuagem nas costas. “No início, as informações eram muito contraditórias, até porque nenhum familiar ou qualquer autoridade, ou responsável médico realizou o boletim de ocorrência informando os fatos”, diz Aden.

A Polícia Civil soube do caso pelas redes sociais e iniciou as investigações. O responsável pelo estúdio de tatuagem foi identificado e prestou depoimento. Ele disse ao delegado que fez um acordo com o Ricardo para fazer a tatuagem nas costas. “Para isso, o estúdio contratou o médico anestesista e contratou também o hospital no município para realizar o procedimento”, conta Aden.

O responsável pelo estúdio afirmou ao delegado que Ricardo fez exames que teriam atestado a condição física para realizar o procedimento.

Dia do procedimento

Nesta segunda-feira, 20, Ricardo foi até o hospital para receber a anestesia e fazer a tatuagem. Ele anunciou no Instagram que faria um procedimento cirúrgico e que retornaria depois das 16h.

Conforme o delegado, o responsável pelo estúdio afirmou que a equipe de tatuagem e a equipe médica estavam no hospital. Ele relatou que assim que Ricardo recebeu a anestesia, já apresentou alguns sinais e os médicos tentaram entubá-lo e reanimá-lo por cerca de 50 minutos. Contudo, o empresário não resistiu e morreu por volta das 12h.

Uso de anabolizantes

A Polícia Civil teve acesso à certidão de óbito de Ricardo. Entre as causas da morte estão paradas cardiorrespiratórias associadas ao uso de anabolizantes. Segundo Aden, uma familiar informou que Ricardo não usava anabolizantes há cinco meses e os exames teriam indicado que ele estava apto para fazer a tatuagem.

A familiar também relatou ao delegado que não registrou boletim de ocorrência, mas que achava estranha a morte de Ricardo.

“Foi explicado que era muito importante que o corpo, antes do sepultamento, tivesse passado por exame pericial pelo médico legista para esclarecer realmente qual a causa da morte”, diz Aden.

Exumação

A Polícia Civil enviou solicitação ao Judiciário para exumar o corpo de Ricardo, para que a causa da morte seja esclarecida.

O delegado solicitou ao hospital o prontuário de Ricardo e os exames apresentados. Também pediu a relação da equipe técnica e vai ouvir todos os envolvidos no decorrer da semana.

Quem é Ricardo Godoi

Ricardo morava em Balneário Camboriú. Com 214 mil seguidores no Instagram, era considerado um empresário de sucesso. Ele tinha lojas em Joinville e era CEO da Godoi Group, empresa de venda de carros exclusivos e importados.

