Incêndio em caminhão em Itajaí causa filas quilométricas na BR-101

Um incêndio em um caminhão na BR-101, em Itajaí, causa longo congestionamento na manhã desta quarta-feira, 22.

As chamas iniciaram pouco antes das 7h. De acordo com a Arteris, empresa que administra o trecho, a pista sentido Curitiba chegou a ser interditada no km 117,2, mas foi liberada após cerca de meia hora.

Apesar disso, o congestionamento nos dois sentidos continua. Na última atualização, por volta de 8h, eram cerca de oito quilômetros no sentido Curitiba (do km 125 ao km 117,4) e quatro na direção de Porto Alegre (km 113 ao km 117).

Não há informação sobre feridos até o momento da publicação.

