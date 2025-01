A previsão do tempo para esta quarta-feira, 22, direcionada a Brusque e região, indica a continuidade do clima típico de verão, com a repetição do calor registrado no dia anterior.

Com isso, as temperaturas devem alcançar picos, podendo ultrapassar os 33°C, reforçando assim, a sensação típica de verão.

Esse cenário promete, pois, manter o padrão de aquecimento que já vem sendo observado nos últimos dias.

Brusque e o risco de trovoadas

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, embora o calor seja predominante, a condição para o desenvolvimento de trovoadas isoladas durante a tarde é considerada baixa.

Ainda assim, o profissional não descarta completamente a possibilidade de que alguma pancada de chuva localizada venha a ocorrer.

Ele explica que essas instabilidades, caso se formem, serão pontuais e de caráter localizado.

Ou seja, enquanto uma área específica pode ser atingida, outros locais próximos podem passar o dia sem qualquer precipitação.

Diante disso, o cenário, de um modo geral, sinaliza um padrão climático amplamente favorável para os moradores de Brusque e do Vale do Itajaí-Mirim, com compromissos externos programados.

No entanto, é prudente considerar a possibilidade, mesmo que reduzida, de núcleos de trovoadas surgirem de forma isolada durante o turno vespertino.

Essa atenção adicional pode fazer toda a diferença para aqueles que planejam aproveitar o dia ao ar livre, alerta Puchalski.

Brusque e região na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta quarta-feira, então enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

