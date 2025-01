Prefeitura de Botuverá decide não municipalizar primeiro ano do Ensino Fundamental e pretende construir nova escola

A Prefeitura de Botuverá anunciou, nesta quarta-feira, 22, a decisão de manter o 1º ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual Básica Padre João Stolte em 2025, ao mesmo tempo em que confirmaram a intenção de construir uma nova escola municipal de ensino fundamental no Centro.

De acordo com o prefeito Victor Wietcowsky, a decisão de não municipalizar o 1º ano em 2025 foi tomada após avaliação conjunta com a Coordenadoria Regional de Educação (CRE). “Essa decisão foi necessária devido à falta de estrutura física no município para absorver esses alunos neste momento”, explicou.

“Não temos condições”

A secretária de Educação, Solange Zancanaro, detalhou o processo de análise realizado em parceria com a CRE. “Eles vieram nos visitar, fizeram uma vistoria e emitiram um parecer técnico. O diagnóstico apontou que, atualmente, não temos condições de abarcar o 1º Ano na rede municipal. Mas, em conjunto, construímos uma proposta muito positiva para o futuro da educação no município”, destacou.

Como solução de longo prazo, o prefeito reforçou o compromisso com a construção de uma nova escola municipal. “Essa é uma proposta que já faz parte do nosso plano de governo. A construção de uma escola municipal de ensino fundamental aqui no Centro será uma realidade. E, acordamos com a Coordenadoria Regional de Educação que, assim que essa escola estiver pronta, assumiremos na totalidade os anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano”, afirmou.

A secretária Solange tranquilizou as famílias e garantiu que nenhuma criança ficará sem acesso à educação. “Os pais podem ficar tranquilos. Todas as crianças que estavam matriculadas no município terão suas vagas garantidas na Escola Padre João Stolte. As matrículas para 2025 já estão sendo finalizadas. Nenhuma criança ficará sem escola”, assegurou.

A partir de fevereiro de 2025, os pais poderão procurar a secretaria da Escola Básica Padre João Stolte para assinar as matrículas e verificar a documentação necessária.

