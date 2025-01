Secretaria de Obras passa a ser sede administrativa do Cemitério Parque da Saudade

A administração do Cemitério Parque da Saudade foi transferida para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. A Prefeitura de Brusque emitiu um comunicado sobre a mudança.

Todo o atendimento ao público será feito dentro da própria Secretaria de Obras, que fica na rua Ivandro Bruns, 411, no bairro de Nova Brasília, em horário comercial, de 8h as 12h, e das 13h30 as 17h30.

Os contatos podem ser realizados através do 47 3350-1960

