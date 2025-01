Nesta quarta-feira, 15, as obras de reestruturação da ponte Antônio Nicolau Maluche, popularmente conhecida como ponte do Maluche, em Brusque, ganharam uma nova perspectiva com imagens aéreas capturadas por um drone.

Essas fotografias, apresentadas em uma galeria exclusiva ao final desta edição, oferecem um olhar dinâmico e aberto, revelando com clareza o estágio atual da reforma.

Vista do alto, a magnitude das obras e os detalhes de seu progresso tornam-se ainda mais evidentes, proporcionando ao leitor uma compreensão mais ampla sobre os avanços e desafios envolvidos.

A ponte, localizada em um local estratégico de Brusque, encontra-se interditada devido a problemas estruturais em sua cabeceira.

Cronograma mantido em Brusque

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Brusque no início deste mês, importantes passos já foram dados rumo à solução definitiva.

Segundo o secretário de Infraestrutura Estratégica, Alex Gonçalves, as estruturas comprometidas foram removidas, incluindo parte do solo e os gabiões danificados.

A construção da laje de concreto, que servirá de base para a nova estrutura de gabiões, foi concluída e agora passa pelo período de cura do concreto, etapa crucial para garantir a segurança e estabilidade da obra.

Enquanto isso, as equipes seguem trabalhando na confecção das gaiolas que irão compor os novos gabiões.

Com grande parte dessas estruturas já montadas, o próximo passo será preenchê-las com pedras, possibilitando a montagem do muro de contenção.

A prefeitura, pois, assegura que a obra segue dentro do cronograma previsto e o prazo estimado para a conclusão das obras é de três meses.

Impacto no trânsito de Brusque

A interdição da ponte continua impactando o trânsito da cidade, com a sinalização reforçada para orientar os motoristas sobre as rotas alternativas.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) permanece nos principais acessos, como a ponte do Rio Branco e as proximidades da ponte do Maluche, garantindo a fluidez do tráfego e restringindo o acesso de veículos pesados ao centro da cidade.

As rotas então sugeridas incluem a ponte do Rio Branco e a ponte Arthur Schlösser, também conhecida como ponte do terminal.

Brusque vista do alto

