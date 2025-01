Concessionária da BYD em Brusque será inaugurada na próxima semana

A concessionária da BYD em Brusque será inaugurada na próxima sexta-feira, 24, às 8h. Ela fica localizada na rodovia Antônio Heil, número 600, no Centro.

A informação foi confirmada com exclusividade ao jornal O Município. A concessionária pertence ao grupo DVA e irá vender todos os modelos da BYD. O local contará com test-drive e showroom com os carros.

Mais de 200 carros elétricos emplacados em Brusque

Os carros elétricos, movidos por baterias recarregáveis, têm se tornado cada vez mais populares no Brasil devido aos seus benefícios ambientais, econômicos e de desempenho.

De acordo com informações da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), mais de 200 carros elétricos já foram emplacados em Brusque.

Em comparação com os números de carros emplacados em toda Santa Catarina, o mercado de Brusque representa, na média, uma fatia de 1,8% nos últimos três anos.

