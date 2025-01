“Queremos entregar três alças até o Carnaval”, afirma secretário de Estado durante visita às obras no trevo da rodovia Antônio Heil

A alça que ligará a BR-101 com a Antônio Heil, no sentido sul da rodovia federal, está prevista para ser liberada até o Carnaval, nos primeiros dias de março de 2025. A informação, anteriormente divulgada pelo deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC) ao jornal O Município, foi confirmada na manhã desta quarta-feira, 15, pelo secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Jerry Comper, durante uma vistoria ao andamento das obras das quatro alças do trevo.

Segundo o secretário, que falou ao lado do prefeito de Itajaí, Robison José Coelho, essa alça, que dá acesso para os motoristas que saem da BR-101, deverá ser a primeira a ser liberada.

No entanto, o secretário afirmou que o objetivo principal é garantir a entrega de outras duas alças no mesmo período. Uma delas conectará Balneário Camboriú à entrada de Itajaí, no sentido Univali, enquanto a outra fará a ligação entre Brusque e Balneário Camboriú.

A realização dessa meta também depende da Arteris, responsável pela sinalização e pela coordenação do trânsito na região.

“É preciso aliviar o trânsito caótico que enfrentamos diariamente nesta região. Porém, é importante ressaltar que o cumprimento desse prazo depende de diversos fatores, sendo o principal deles as condições climáticas. Caso o tempo colabore, queremos entregar essas três alças até o Carnaval. Esse ‘pé no acelerador’ nas obras foi uma determinação direta do governador Jorginho Mello”, destacou.

Ainda de acordo com o secretário, todas as alças externas estão previstas para serem concluídas ainda em 2025. Já as alças internas devem ficar prontas em 2026, aproximadamente oito meses antes do prazo inicial, estabelecido para outubro de 2026. Atualmente, cerca de 25% do projeto já está concluído. O custo total da obra é de R$ 60 milhões.

Questionado sobre a rapidez da obra e o prazo ousado estabelecido, Jerry Comper destacou que o avanço se deve ao uso do EPS (poliestireno expandido). Esse material, derivado do petróleo, é utilizado como um pavimento mais flexível e conta com um “aterramento inovador”. Sua matéria-prima passa por um processo de expansão que aumenta seu volume de 20 a 50 vezes.

Segundo ele, tecnologias como esta, alinhadas ao grande investimento que está sendo feito por parte do governo do estado, fazem com que o projeto se torne cada dia “mais real”.

“Além de melhorar significativamente a mobilidade, a obra também visa reduzir o alto número de acidentes registrados na região, especialmente na Itaipava e no início da Antônio Heil, em Itajaí. Este projeto vem como uma solução para minimizar esses problemas e melhorar a segurança viária”.

Segundo o prefeito de Itajaí, a obra surge de uma necessidade de parceria entre governo estadual e prefeitura municipal. “Com isso conseguiremos avançar em diversos outros pontos. É bom ver pessoalmente que tudo está fluindo mais rápido do que o esperado”.

