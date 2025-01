Fenarreco deste ano contará com cervejarias locais

Foi realizada no gabinete do prefeito André Vechi a assinatura do acordo de cooperação entre o município e a Associação Cervejeira Vale dos Teares (ACVT), para o fornecimento de cervejas de fabricação local para eventos realizados em Brusque, como a Fenarreco.

Entre os representantes da ACVT, estiveram as cervejarias Agnus, Brusque, Cequattro, Golden Bier, Kiezen Ruw e ZeHn Bier. Pelo lado da prefeitura, além do prefeito, esteve presente também o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Valdir Walendowsky, que assinou o acordo.

A possibilidade de trazer empresas locais para uma maior participação na Fenarreco foi considerada por Vechi como uma vitória de Brusque e dos brusquenses.

“Assinamos esse termo agora de cooperação com a Associação Cervejeira Vale dos Teares para que elas possam fornecer seus produtos na próxima Fenarreco”, diz.

“A gente vai avançar também na conversa com a área gastronômica, com o núcleo de gastronomia da Acibr, para poder viabilizar a Fenarreco esse ano com mais fornecedores aqui do nosso município e da micro região, trazendo mais essa opção para os consumidores e também valorizando e fortalecendo a nossa economia local”, completa o prefeito.

Solicitação da população

André afirma ainda que essa medida só foi possível por conta da resposta dos brusquenses que participaram da Fenarreco de 2024 e que solicitaram essa mudança.

“A Fenarreco ano passado foi um sucesso de público, de faturamento, de crítica também, mas sempre tem o que melhorar e uma das falas que eu mais ouvi das pessoas era sobre a questão da praça de alimentação e também do chope”, explica.

“Encontramos uma boa prática muito bacana ali na Marejada, aqui na cidade vizinha de Itajaí e assinamos esse termo”.

Associação Cervejeira

Quem está do outro lado do acordo se mostrou otimista com a assinatura de cooperação. O presidente da ACTV, Diego de Oliveira, afirma que o acordo é um marco histórico para a festa.

“Em 30, quase 40 anos de Fenarreco isso nunca existiu. Sempre tivemos cervejarias industriais, cervejarias grandes, mesmo com a gente tendo cervejarias locais com condições, tanto em qualidade como em volume, de atender a Fenarreco”, comentou o presidente da ACVT, Diego de Oliveira.

“Essa iniciativa do Poder Público, em parceria com a Associação, é algo que eu acredito que vai mudar a Fenarreco da água pro vinho, ou da água para cerveja, já que nós vamos trabalhar só com produtos artesanais e locais”.

Leia também:

1. Homem é preso após estuprar rapaz em banheiro de supermercado em Blumenau

2. VÍDEO – Incêndio atinge indústria de algodão em Botuverá

3. Tempo: descubra o que a previsão revela para Brusque nesta terça-feira

4. Menina de 4 anos morre após ser esfaqueada pela irmã, em Mafra

5. Saiba como foi o primeiro dia da Pronegócio, em Brusque

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: