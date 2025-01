Imagens aéreas, capturadas por drone nesta quinta-feira, 23, mostram o avanço significativo na construção da nova avenida Beira Rio, sentido Dom Joaquim, uma das obras mais aguardadas em Brusque.

*Confira a galeria de fotos aéreas no fim desta edição

A grandiosidade do projeto, que promete transformar a mobilidade urbana e reforçar a infraestrutura da cidade, pode ser observada em detalhes graças às imagens registradas de cima.

Além disso, elas oferecem uma visão ampla da primeira etapa dos trabalhos.

Obras avançam em Brusque

Dividida em quatro lotes, a obra compreende quase 8 km de canal extravasor, que também funcionará como uma nova via de ligação entre os bairros Jardim Maluche, Guarani, Rio Branco e Dom Joaquim.

Atualmente, os esforços estão concentrados no lote I, que já alcançou 40% de conclusão.

Nesse sentido, a primeira fase, iniciada em maio de 2024, inclui cerca de 4 km de enrocamento, drenagem e pavimentação.

O investimento de R$ 59 milhões é financiado pelo Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

O modelo de trabalho adotado prioriza, então, a simultaneidade das frentes de serviço, permitindo maior agilidade na execução.

Avanço estratégico em Brusque

Segundo o secretário de Infraestrutura Estratégica, Alex Gonçalves, equipes distintas realizam atividades como drenagem, enrocamento e preparação do solo para a pavimentação de forma coordenada.

“Essa abordagem dinâmica garante eficiência e um avanço constante. Estamos confiantes de que, em breve, um trecho estará disponível para a comunidade, mesmo com as demais etapas em andamento”, afirma Gonçalves.

O Lote I compreende o trecho entre a Igreja do Calvário e a nova ponte do Rio Branco, com previsão de entrega para 2025.

Caso o cronograma seja rigorosamente cumprido, a conclusão está estimada para setembro deste ano.

Após finalizado, este segmento será liberado para o uso da população enquanto as etapas subsequentes continuam.

Além disso, a prefeitura já assinou a ordem de serviço para o Lote II, e as equipes devem iniciar os trabalhos ainda neste mês, adicionando mais 2 km à obra e garantindo a continuidade deste projeto essencial para Brusque.

A expectativa gerada pelo avanço da nova Beira Rio reforça sua importância estratégica, não apenas como uma solução para a mobilidade urbana, mas também como um marco para o desenvolvimento da cidade.

Drone documenta progresso

Confira, mais adiante, a seleção exclusiva de imagens aéreas capturadas por drone, que revelam em detalhes o progresso da nova Beira Rio sentido Dom Joaquim.

As fotografias dispostas logo após os anúncios, oferecem uma perspectiva única desta obra transformadora em Brusque.

Não perca, pois, a oportunidade de admirar esses registros incríveis e acompanhar de perto cada etapa deste marco para a cidade.

Galeria após anúncios

Obra de Brusque vista do alto

Como prometido, encerramos esta pauta em grande estilo.

Imagens estratégicas capturadas do alto revelam, de um ângulo mais amplo, o avanço das obras de construção da nova Beira Rio em Brusque.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

