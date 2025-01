Senai abre inscrições para Cursos Técnicos em Brusque e região; saiba quais

O Senai das cidades de Brusque e região está com as matrículas abertas para seus cursos técnicos, voltados para quem busca uma formação prática. Segundo a instituição, a cada 10 alunos formados, 9 estão empregados. O Senai atualmente é o maior complexo de educação profissional da América Latina.

Os cursos oferecidos em Brusque e região incluem Técnico em Automação Industrial, Eletrotécnica, Mecânica, Modelagem do Vestuário, Têxtil, Segurança em Trabalho (EAD), Desenvolvimento de Sistemas (EAD) e Internet das Coisas (EAD).

Novidade: curso de IOT (Internet das Coisas)

Uma das novidades para este ano é o curso estratégico IoT (Internet das Coisas). A Internet das Coisas se refere a objetos físicos que se conectam e trocam informações com outros dispositivos e com a internet.

“Como exemplos, temos os relógios inteligentes, as lâmpadas, os dispositivos por comando de voz, entre outros. Neste curso, os estudantes aprendem a conectar dispositivos e criar soluções inteligentes, atendendo a um dos setores mais inovadores da atualidade”.

Destaque da região do Vale do Itajaí Mirim

O curso de Automação Industrial está em alta na região de Brusque, em razão da grande oferta de oportunidades dentro das empresas.

Nas aulas, os alunos aprendem principalmente sobre a otimização de processos produtivos, além da escolha e aplicação de tecnologias como sensores, controladores lógicos programáveis (CLPs) e sistemas integrados.

Para Fabiane Fantoni Winter, coordenadora de Educação Profissional do SENAI em Brusque, o curso vai além da simples valoração de equipamentos, abrangendo também a eficiência energética, manutenção preditiva e o impacto da automação na produtividade. O SENAI capacita profissionais para equilibrar custos iniciais e benefícios a longo prazo, promovendo soluções tecnológicas eficazes e sustentáveis”, completa ela.

As vagas são limitadas e as inscrições já estão disponíveis. Os interessados podem entrar em contato com as unidades do Senai de Brusque pelo telefone (47) 98448-6382.

Leia também:

1. Avanço lento: prefeitura cobrará empresa por atrasos em obra na avenida Primeiro de Maio

2. Brusque entrega gols à Chape e sofre primeira derrota no estadual

3. Festival de Verão acontece neste fim de semana em Brusque; confira programação

4. Caso Viúva Negra: mulher que mandou assassinar marido em Brusque vai a júri popular

5. VÍDEO – Moradores denunciam ataque de cão em rua do bairro Limeira, em Brusque; tutora se manifesta

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: