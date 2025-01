Mateus Pivô sofre grave lesão no dedo da mão em Brusque x Chapecoense

O lateral-direito Mateus Pivô sofreu uma grave lesão no dedo no fim do jogo entre Brusque e Chapecoense pela terceira rodada do Catarinense nesta quarta-feira, 22, no Augusto Bauer. O Quadricolor perdeu por 2 a 1.

Já no último minuto de jogo, o lateral-direito se machucou e foi imediatamente atendido em campo pelo médico do clube, Lucas Bremm, que constatou uma luxação exposta no terceiro dedo da mão esquerda. Esse tipo de lesão ocorre quando há um corte e o osso se desloca, ficando exposto.

No momento do atendimento, o osso foi recolocado no lugar e foi feito um curativo para proteger a área e conter o sangramento. Em seguida, junto com o fisioterapeuta do clube, Irvesonn Rodrigues, o atleta foi encaminhado à emergência do Hospital Azambuja, onde realizou um raio-X que não constatou fratura. Na sequência, foi feita a sutura dos ferimentos.

A luxação exposta é considerada uma lesão grave, pois pode causar danos à cartilagem, rompimento de ligamentos e apresenta alto risco de contaminação e infecção.

O atleta passará nesta quinta-feira, 23, por avaliação no Departamento Médico do clube, que definirá o tratamento e a previsão de retorno às atividades.

O Brusque é o oitavo colocado do Campeonato Catarinense, com dois pontos, e volta a atuar no sábado, 25, diante do Joinville, fora de casa, às 19h.

