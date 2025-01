Secretaria de Obras realiza instalação de lâmpadas de LED em ruas de Brusque; saiba quais

A secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Brusque está realizando a troca de lâmpadas antigas por novas de LED em diversas ruas do município.

Segundo a prefeitura, na última semana, duas equipes estiveram no bairro São Luiz, mais precisamente na rua Blumenau, onde foram trocadas 20 lâmpadas, e na rua Anita Garibaldi, sendo feita a troca de outras 17 lâmpadas.

Agora, as equipes estão realizando este serviço na Avenida Getúlio Vargas, começando na altura do Bóca Mafra e se encaminhando até a rótula do Dom Joaquim, onde serão feitas as trocas de 170 lâmpadas.

Há ainda a previsão de trocar a iluminação da rua Alberto Muller, na Limeira, com a substituição de 206 lâmpadas de vapor de sódio por novas luminárias em LED de 150 watts.

“A iluminação pública tem uma equipe que se destaca não somente pela sua manutenção rápida e eficiente de todos os pontos de lâmpadas queimadas, mas também na troca de relés e na manutenção da rede de iluminação pública, como também a implantação de toda essa melhoria, tanto tecnológica quanto visual, e até mesmo ecológica de toda a cidade”, explicou o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

A pasta esclarece que há um planejamento para que seja feita a troca da iluminação antiga por novas lâmpadas em LED de maneira paulatina, porém ordenada.

“Começamos primeiro nas principais vias da cidade, depois nas ruas de ligação entre os bairros, até partir para as vias secundárias e suas derivações”, afirmou o coordenador da equipe de iluminação pública da secretaria de Obras, Luciano Batisti.

