Piloto brusquense é campeão do Desafio de Verão de Kart Rental, em Penha

O piloto brusquense, Bruno Albino, sagrou-se bi-campeão (24/25) do Desafio de Verão de Kart Rental, que ocorreu no sábado, 18, no Kartódromo Internacional do Beto Carrero, em Penha.

No total foram 195 inscritos em 5 categorias. Bruno venceu na categoria master e ficou com o vice na categoria Graduados. O evento foi realizado pela DMR SPORTS.

