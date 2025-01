Avanço lento: prefeitura cobrará empresa por atrasos em obra na avenida Primeiro de Maio

Há quase um ano, a Prefeitura de Brusque modificou o trânsito na avenida Primeiro de Maio, localizada no centro da cidade, para prosseguir às obras de macrodrenagem. No entanto, os contêineres que permanecem no trecho sinalizado têm gerado questionamentos entre os moradores sobre o andamento dos trabalhos.

A intervenção, que iniciou em setembro de 2023, foi dividida em duas etapas, com previsão de conclusão até o fim de 2024. A obra está avaliada em mais de R$ 16 milhões, com execução feita pela empresa Freedom, vencedora da licitação.

Discussão de cronograma

O vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco, que também acumula o cargo de secretário de Infraestrutura, responsável por acompanhar as obras municipais, conversou com o jornal O Município para esclarecer a situação.

Segundo Deco, que assumiu oficialmente a secretaria na quarta-feira, 15, estão previstas reuniões para avaliar o andamento de cada obra na cidade. Especificamente sobre a intervenção na avenida Primeiro de Maio, ele admitiu que os avanços têm sido limitados e anunciou que uma reunião especial com a empresa responsável será realizada em breve.

“Queremos analisar de perto o novo cronograma de trabalho deles, já que a empresa foi notificada no ano passado para cumprir o planejamento apresentado. Estamos nessa etapa. Essa reunião é crucial para evitar a aplicação de sanções previstas no contrato, que podem incluir multas ou até mesmo a rescisão contratual”, explicou Deco.

Em relação à data da reunião, o secretário estima que ela deverá ocorrer ainda nesta semana. Após o encontro e a análise do cronograma a ser apresentado, Deco se comprometeu a esclarecer aos moradores todas as questões relacionadas à obra, incluindo a forma como está sendo conduzida e os motivos dos atrasos.

Obra de macrodrenagem

A obra de macrodrenagem abrange uma extensão de 820 metros, iniciando na eua João Hingst, em frente à pizzaria A Italianinha, e se estendendo até a curva após a Dokassa, nas proximidades da esquina com a rua Gustavo Halfpap, onde ficava a antiga padaria do Wegner. A partir desse ponto até a Sociedade Beneficente, será realizada a instalação de galerias, o que implicará em alterações no trânsito da região.

Até a primeira quinzena de fevereiro de 2024, as equipes haviam avançado pouco mais de 50 metros dos 820 previstos no túnel liner, que possui 2,1 metros de diâmetro, dimensão necessária para a conclusão da primeira etapa. Depois disso, não houve mais atualizações da obra por parte da prefeitura. A última atualização divulgada pelo governo é datada de 22 de março de 2024.

A macrodrenagem faz parte do sistema de drenagem dos municípios e tem um papel fundamental na infraestrutura de redes de captação nas cidades. Além disso, ela ainda auxilia na contenção de inundações e suas consequências para a população.

