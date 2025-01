Em oito anos, população em situação de rua cresce quatro vezes em SC

População na rua 1

Dados do Cadastro Único, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania: de 2016 a 2023, a população em situação de rua cadastrada em SC cresceu aproximadamente quatro vezes, passando de 1.774 para 8.824 pessoas, 75% delas em Balneário Camboriú, Biguaçu, Blumenau, Brusque, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Lages, Palhoça, São José e Tubarão.

População de rua 2

Uma auditoria operacional do Tribunal de Contas do Estado constatou quase total ausência de dados municipais para subsidiar a elaboração e execução de políticas públicas voltadas para essa população. Apenas dois municípios realizaram diagnóstico mais amplo até agora.

Jorginho e Trump

Vários governadores bolsonaristas celebraram a posse de Donald Trump nas redes sociais. Jorginho Mello considerou o retorno do republicano à Casa Branca como “um alento” para o mundo democrático e que espera, com ele, “novos horizontes para a economia global”. Fez votos para que sua gestão valorize a liberdade, o crescimento e a prosperidade. A conferir.

Presença estrangeira

Recorte de pesquisa da Fecomércio demonstrando que os argentinos representam 22% dos turistas que visitaram as praias de SC nas duas primeiras semanas de 2025, revela que depois deles (81% do total) quem mais apareceu foram os uruguaios, chilenos, paraguaios e – novidade em tempos recentes – portugueses e norte-americanos, pela ordem.

Agronejo 1

Está batizado como “agronejo”, com batidas de música eletrônica e funk, o gênero musical embutido no estrondoso sucesso “Descer para BC”, da dupla sertaneja Brenno & Matheus, que há mais de um mês está na ponta da lista dos mais ouvidos.

Agronejo 2

A propósito, diariamente Balneário Camboriú é notícia na mídia nacional e até internacional. A local, com trocentos influencers pontuando nas redes sociais e tentando faturar sobre as vaidades e futilidades, se preocupa em mostrar o desfile de carros de luxo pela Avenida Atlântica, com destaque, quase sempre, para modelos Ferrari e Lamborghini, uma atrás da outra, num espetáculo explicito de exibicionismo e ostentação. Numa categoria inferior, digamos assim, outro desfile quase diário é integrado pelas caminhonetes Ram, no começo da noite, invariavelmente pilotadas por jovens e barulhentos agroboys.

Clássico

Merece aplauso a iniciativa do Procon de Florianópolis em notificar o Avaí pelos valores dos ingressos – para sua torcida, R$ 20; para a adversária, em espaço idêntico, R$ 200 – para o clássico entre ambos neste sábado no estádio Ressacada. Quem ganha com isso? A única certeza dessa iniciativa de maus cartolas é que quem perde é o futebol.

Arrogância

“Nós não precisamos deles”, afirmou Donald Trump sobre Brasil e América Latina no dia de sua posse. Surpresa? Não. É histórica esta postura norte-americana com tudo que fica ao sul de seu território. A diferença do partido dele, o Republicano, do Democrata, é que Trump fala isso abertamente, sem rodeios.

Poder

Nossos políticos só pensam naquilo: poder. O que dizer do posudo, demagogo e adulador compulsivo e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que está “namorando” com Lula por ter recebido deste aceno de que poderá ter um cargo na Esplanada dos Ministérios? E o que dizer do dono do mesmo partido, Gilberto Kassab, que barganha para obter do presidente a troca de apoio não por um, mas sim dois ministérios na reforma!

Banheiros compartilhados 1

A Associação de Mulheres, Mães e Trabalhadoras do Brasil continua repudiando a possibilidade do compartilhamento de banheiros femininos com pessoas de sexo biológico masculino, mas que se autodeclaram mulheres. Uma alternativa proposta em audiência no Congresso, em dezembro, foi que os atuais banheiros destinados a pessoas com deficiência venham a ser utilizados também pelas pessoas trans.

Banheiros compartilhados 2

Na Câmara tramita o projeto de lei 2276/24, da deputada Julia Zanatta (PL-SC), pelo qual todos os espaços públicos de uso coletivo que exigem privacidade, como banheiros e vestiários, deverão ser separados por sexo de nascimento. Determina que quando houver nos espaços públicos o banheiro de cabine única destinado a pessoas com deficiência, o local poderá ser considerado unissex.