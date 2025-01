Conclave: filme que retrata bastidores da escolha do papa chega aos cinemas de Brusque

Em Conclave, o papa está morto e agora é preciso reunir o colégio de cardeais para decidir quem será o novo pontífice.

No longa, acompanhamos um dos eventos mais secretos do mundo: a escolha de um novo Papa. Lawrence (Ralph Fiennes), conhecido também como Cardeal Lomeli, é o encarregado de executar essa reunião confidencial após a morte inesperada do atual pontífice.

Sem entender o motivo, Lawrence foi escolhido a dedo para conduzir o conclave como última ordem do papa antes de morrer.

Assim sendo, os líderes mais poderosos da Igreja Católica vindos do mundo todo se reúnem nos corredores do Vaticano para participar da seleção e deliberar suas opções, cada um com seus próprios interesses.

Lawrence, então, acaba no centro de uma conspiração e descobre um segredo do falecido pontífice que pode abalar os próprios alicerces da Igreja.

Em jogo, estão não só a fé, mas os próprios alicerces da instituição diante de uma série de reviravoltas que tomam conta dessa assembleia sigilosa.

Conclave está disponível no Cine Gracher do Havan

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

MMA – MEU MELHOR AMIGO

Dublado – 15h30

MUFASA: O REI LEÃO

Dublado / 18h

NOSFERATU

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (apenas nos dias 23 e 26)

CINE GRACHER 2

SONIC 3: O FILME

Dublado / 15h30 e 21h

MOANA 2

Dublado / 18h30

CINE GRACHER 3

CHICO BENTO E A GOIABEIRA MARAVIÓSA

Dublado / 15h

MMA – MEU MELHOR AMIGO

Dublado – 17h30

O AUTO DA COMPADECIDA 2

Nacional / 20h

CINE GRACHER HAVAN 1

MUFASA: O REI LEÃO

Dublado / 15h30 e 21h

SONIC 3: O FILME

Dublado / 18h30

CINE GRACHER HAVAN 2

MOANA 2

Dublado / 16h

CHICO BENTO E A GOIABEIRA MARAVIÓSA

Dublado / 18h30

O AUTO DA COMPADECIDA 2

Dublado / 21h

CINE GRACHER HAVAN 3

PADDINGTON – UMA AVENTURA NA FLORESTA

Dublado / 15h30 e 18h30

CONCLAVE

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (apenas nos dias 23, 26 e 29)

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: