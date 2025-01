Último dia: Americanas encerra operações em Brusque nesta quinta-feira

A loja da Americanas Express, localizada na Avenida Cônsul Carlos Renaux, no Centro de Brusque, realiza nesta quinta-feira, 23, seu último dia de operação no município. Um comunicado de despedida foi fixado na entrada do estabelecimento.

Segundo uma colaboradora, os funcionários foram comunicados há cerca de 2 meses. Além da demissão, foi apresentada aos colaboradores a possibilidade de serem realocados para uma loja próxima.

“A gente sabia bem antes. Eles deram um tempo para que a gente pudesse se programar e se preparar”.

Questionada se a loja oferecerá alguma promoção diferenciada em seu último dia na cidade, a colaboradora nega. “Toda a mercadoria que tem nessa loja vai ser transferida para outra”.

Sobre a existência de interessados no imóvel, ela diz que pessoas já visitaram o local, mas que os colaboradores não foram comunicados de nada neste sentido.

