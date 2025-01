Samae de Brusque inicia implantação de nova rede de abastecimento para melhorar abastecimento no Rio Branco

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque está implantando uma nova rede de abastecimento para melhorar o fornecimento de água do bairro Rio Branco. Com o uso de material DeFoFo 150 mm e 3 mil metros de extensão, a obra visa garantir um fornecimento mais seguro e eficiente para a região.

A escolha do DeFoFo 150mm, segundo o Samae, se dá por conta de ser um material ideal para redes de maior diâmetro, o que aumenta a durabilidade e a resistência. “Essa melhoria trará mais confiabilidade no abastecimento, principalmente em um bairro com uma demanda crescente como o Rio Branco”, divulgou a autarquia.

Conforme as empresas, Consórcio Pacopedra, Freedom e Augusto, responsáveis pela obra da nova Beira Rio, vão liberando os trechos, os servidores do Samae seguem com o trabalho.

“Já foram concluídas as etapas que abrangem o trecho entre a APAE e a Ponte do Maluche, e entre a Ponte do Maluche e a captação do Samae, próxima à Rua Francisco Sassi. A expectativa é que a obra seja finalizada nos próximos 15 dias, garantindo que todo o bairro seja atendido com a nova rede de abastecimento”, comenta Larissa Bononomi, diretora técnica operacional do Samae de Brusque.

