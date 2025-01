Missa de cura e libertação do Santuário Azambuja retorna em fevereiro com novo padre

Retorna no dia 4 de fevereiro a tradicional “Missa rezando por cura e libertação” no Santuário Azambuja. O primeiro encontro do ano será presidido pelo padre Elinton Costa, sacerdote da Comunidade Bethânia, de São João Batista.

Apesar da saída do padre Eduardo Senna, que foi transferido para a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Florianópolis, os encontros seguirão normalmente. As missas estão mantidas no mesmo dia e horário: nas primeiras terças-feiras de cada mês, às 19h30. O último encontro foi realizado no mês de dezembro. Clique aqui e relembre como foi.

Apesar da confirmação do padre Elinton para realizar a missa de fevereiro, ainda não foi decidido se o sacerdote seguirá presidindo as missas de cura e libertação ao longo do ano, ou se outros padres serão designados.

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: