Aviso aos motoristas: transporte de carga de 450 toneladas com destino a Itajaí causará lentidão nas BRs 470 e 101

Na manhã desta quinta-feira, 23, o transporte de uma carga pesada causou lentidão e congestionamento por volta das 8h no km 51 da BR-470, em Blumenau. O comboio transporta um autotransformador trifásico, produzido pela WEG, com destino ao Porto de Itajaí.

A carga provoca longas filas na BR-470, especialmente nos bairros Fortaleza, em Blumenau, e Belchior, em Gaspar. A Polícia Rodoviária Federal de Joinville escoltará a carga até Itajaí.

A estimativa é de que o comboio chegue ao destino por volta das 16h. A velocidade média durante o trajeto será de 20 km/h, o que impactará no trânsito das rodovias do km 51 da BR-470 e no km 117 da BR-101.

A empresa WEG e a PRF comunicaram que o transporte começaria nesta quarta-feira, 22, por volta das 23h. O equipamento saiu da unidade de Transmissão e Distribuição da WEG em Blumenau, seguindo pela rua Pedro Zimmermann em direção à BR-470.

A carga possui 10m de comprimento, 4,1m de largura, 5m de altura e pesa 210 toneladas, conforme a nota da empresa. Ao somar o peso com o comboio, chega a 80 metros de comprimento e 450 toneladas.

A Polícia Rodoviária Federal alerta que, por conta da carga ser superdimensionada, ela ocupará boa parte da rodovia durante a viagem. Além disso, em alguns trechos, precisará transitar na pista contrária. Por isso, o fluxo do tráfego deverá ser impactado.

