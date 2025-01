A missa de despedida do padre Diomar Romaniv, celebrada na noite de domingo, 19, emocionou os fiéis presentes na Paróquia São Luís Gonzaga, carinhosamente conhecida como a Igreja Matriz de Brusque.

Após seis anos de dedicação à comunidade local, ele agora se prepara para uma nova missão, onde assumirá a Paróquia São Cristóvão, em Itajaí.

Durante todo esse período em Brusque, sua presença constante e seu compromisso com o desenvolvimento espiritual se consolidaram como pilares fundamentais para o fortalecimento dos laços entre ele e os fiéis.

Seu olhar, sempre atento, refletia um cuidado profundo e um carinho genuíno, qualidades que gradualmente solidificaram sua conexão com a comunidade, ganhando a confiança e o afeto de todos.

Emoção coletiva em Brusque

A Igreja Matriz, completamente lotada, não só evidenciou o imenso carinho que ele cultivou ao longo de seis anos, mas também foi um reflexo de sua liderança espiritual e comunitária.

Além dos bancos da igreja, o estacionamento estava repleto de veículos vindos de toda a região de Brusque, evidenciando o engajamento positivo da comunidade com o trabalho do sacerdote.

Durante a celebração, os cânticos ecoaram pelas paredes de pedra da igreja, criando uma atmosfera de devoção que emocionou a todos os presentes.

Missão cumprida em Brusque

Já ao final da missa, lágrimas de gratidão e saudade foram vistas entre os fiéis, enquanto o padre Diomar, com voz embargada, fez um discurso de despedida carregado de emoção.

Ele relembrou com carinho os momentos vividos e, com sincero agradecimento, reconheceu o apoio recebido ao longo desses anos.

Em suas palavras, o padre mencionou o quanto o trabalho em Brusque foi desafiador, mas também enriquecedor, destacando as amizades construídas ao longo dos anos, ressaltando o apoio e a dedicação de cada membro da comunidade.

O sacerdote também fez uma consideração especial às crianças, afirmando que elas serão o nosso futuro e um motivo constante de alegria.

Em suma, a missa de despedida não foi apenas uma celebração de fé, mas também um verdadeiro testemunho do afeto e respeito que os fiéis nutrem pelo padre Diomar.

O carinho que ele depositou em cada pessoa, o cuidado com os jovens e o zelo por uma paróquia ativa e presente são legados que, sem dúvida, permanecerão em Brusque.

Esses exemplos de dedicação e amor pela comunidade continuarão a inspirar por muitos anos.

Imagens eternizadas

Por fim, convidamos você, caro leitor, a conferir uma espetacular galeria de imagens que registram esse momento tão especial.

As fotos, que capturam a essência dessa despedida emocionante, estarão disponíveis logo após os anúncios, no fim desta edição.

Despedida de Brusque em fotos

Esta pauta se encerra com chave de ouro, trazendo uma galeria de imagens que retrata a emocionante missa de despedida do padre Diomar.

As fotos, pois, também destacam toda a movimentação dos fiéis, que lotaram a Igreja Matriz de Brusque.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

