Moradores reclamam de abordagem de pessoas em situação de rua no Centro de Brusque

Moradores de Brusque têm reclamado do incômodo que pessoas em situação de rua têm causado próximo ao terminal urbano, no Centro. A prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, se manifestou sobre o caso.

De acordo com os relatos, essas pessoas estariam dormindo na calçada de um complexo comercial localizado em frente ao supermercado Archer. Além disso, estariam abordando de maneira imprópria outras pessoas que costumam passar pela região.

Em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a pasta informou que a equipe foi avisada sobre casos semelhantes e que iniciaram uma série de abordagens periódicas no dia 6 de janeiro, no Centro. “No terminal urbano, praça do chafariz, praça da Cidadania e nos arredores”, mencionou o secretário Volnei Montibeller.

Já a Polícia Militar afirmou que nenhum chamado para ocorrências similares foi atendido recentemente.

