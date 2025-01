Neste domingo, 19, marcado pelo calor, nossa coluna teve a oportunidade de registrar a exuberante beleza exposta na Cachoeira da Pedra Lisa, situada na rua Russuland, no charmoso bairro Aymoré, em Guabiruba.

O cenário, digno de admiração, revela um verdadeiro espetáculo natural aos que buscam tranquilidade e um refúgio para fugir dos impactos das altas temperaturas.

Cercada pela mata nativa, o contraste entre o verde vibrante das árvores e as águas cristalinas proporciona uma atmosfera repleta de serenidade e encantamento.

Fascínio natural em Guabiruba

As imagens capturadas logo após os dias de intensas chuvas que marcaram Guabiruba destacam a força e a imponência deste refúgio natural.

As águas, com vigor, descem suavemente pelas pedras lisas que deram origem ao nome da cachoeira.

Com uma queda d’água singular, que lembra um escorregador natural, o local desperta o fascínio dos visitantes.

Além disso, as rochas, com suas formas únicas e texturas irregulares, emolduram a paisagem de forma majestosa.

O som da água corrente, combinado com o canto dos pássaros, cria uma melodia que então transforma o ambiente em um verdadeiro paraíso sensorial.

Frequentada tanto por ciclistas quanto por famílias e amantes da natureza, a Cachoeira da Pedra Lisa é um dos destinos mais encantadores para quem deseja momentos de paz aliados à beleza do interior.

O acesso é simples e descomplicado. Uma curta trilha de aproximadamente cinco minutos leva os visitantes até esse pequeno paraíso escondido.

Guabiruba e as cascatas escondidas

No entanto, é importante ressaltar que, embora existam outras corredeiras ao longo do ribeirão, seguir em frente não é recomendado devido ao alto risco de acidentes causados pelas condições escorregadias das pedras e pela força da água.

Com sua vegetação exuberante e águas cristalinas, a Cachoeira da Pedra Lisa não apenas encanta, mas também renova o espírito de quem a visita.

Para os admiradores da natureza, o local é um convite irrecusável para explorar e registrar momentos inesquecíveis.

Cada detalhe, desde o reflexo da luz nas águas até os ângulos impressionantes das formações rochosas, merece ser contemplado.

Convidamos você, prezado leitor, a conferir a galeria de fotos logo após os anúncios, que imortaliza toda a grandiosidade e delicadeza desse espetáculo natural.

Descubra, através das imagens, a essência de um dos mais preciosos tesouros de Guabiruba e deixe-se levar pela magia da Cachoeira da Pedra Lisa.

Guabiruba em fotos

