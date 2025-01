Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região promove palestra sobre Fashion Branding; saiba quando

A Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr), em parceria com o Sebrae/SC, promove a palestra Fashion Branding: Estratégias para impulsionar sua marca de moda. O evento gratuito será no dia 23 de janeiro, às 19h, no anfiteatro da Uniasselvi, e será ministrado pelas especialistas Anna Paula Maffezzolli e Lais Hornburg.

A palestra visa explorar como a construção de marca com estilo pode impulsionar vendas e impulsionar negócios. E aborda estratégias para conectar identidade de marca, posicionamento de estilo e conquista de resultados.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link.

As palestrantes

Anna Paula Maffezzolli é Estilista e consultora, com vasta experiência em posicionamento de marcas, estilo e mix de produtos. Reconhecida por sua capacidade de desenvolver estratégias inovadoras que se destacam no competitivo mercado da moda. Combina a visão criativa com análise de tendências, permitindo que as marcas evoluam e se destaquem, impulsionando seu sucesso.

Já Lais Hornburg é mestre em Design e consultora especializada em desenvolvimento de produtos, com um olhar atento às tendências de mercado e às práticas de design. Oferece suporte a empresas para alinhar suas coleções às demandas dos consumidores, promovendo relevância e inovação em um mercado competitivo.

