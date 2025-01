Léo Batista, um dos maiores nomes da comunicação brasileira, morre aos 92 anos

Léo Batista, uma das figuras mais importantes da comunicação do Brasil, faleceu neste domingo, 19, aos 92 anos. A informação foi confirmada pela Globo, rede de televisão que foi a ‘casa’ de Léo por décadas. Ele estava internado em estado grande em um hospital do Rio de Janeiro após piora de um câncer no pâncreas.

Nascido em 1932, em Cordeirópolis (SP), Léo Batista teve uma carreira que se estendeu por quase 80 anos, participando de momentos memoráveis da história do Brasil.

Ele foi o primeiro jornalista a noticiar o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, na Rádio Globo. Quarenta anos depois, na TV Globo, fez a cobertura da morte de Ayrton Senna, horas após o acidente fatal em Ímola, na Itália.

Com mais de 50 anos de dedicação à TV Globo, Léo Batista tornou-se um ícone do jornalismo esportivo. Cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas, corridas de Fórmula 1, e foi apresentador dos principais programas da emissora.

Leia também os destaques da semana:

1. Saiba por que a forte chuva que atingiu o Litoral Norte de SC não foi prevista pela meteorologia

2. Fenarreco deste ano contará apenas com cervejarias locais

3. “Queremos entregar três alças até o Carnaval”, afirma secretário de Estado durante visita às obras no trevo da rodovia Antônio Heil

4. Ascensão e declínio do kart: popular nos anos 90, modalidade encolhe e vive baixa em Brusque

5. Patinetes e bicicletas elétricas se popularizam no trânsito de Brusque: GTB explica regras para o uso

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: