Brusque anuncia atacante para a sequência do Catarinense

O atacante Gabriel Honório é o mais novo reforço do Brusque, anunciado oficialmente pelo clube na tarde deste domingo, 19. Seu último clube foi o Seongnam, da segunda divisão da Coreia do Sul. O contrato é válido até o fim do Catarinense, com possibilidade de renovação automática.



O jogador de 28 anos está integrado ao elenco e aos treinamentos comandados pelo técnico Filipe Gouveia. Sua última partida oficial foi o empate com o Bucheon, em 13 de abril de 2024, pela sétima rodada da K-League 2, a segunda divisão sul-coreana. Ele teve uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho e estava em recuperação desde então.

Pelo Seongnam, marcou quatro gols com três assistências em 11 jogos na temporada 2023, e fez mais seis partidas no ano seguinte.

Antes, também em 2023, fez quatro gols e duas assistências em 18 jogos pelo Ansan Greeners, também na K-League 2.

No Brasil, Gabriel Honório passou por Rio Branco-PR, Criciúma, Luverdense, Sampaio Corrêa, São Joseense-PR, Londrina e Vitória. Por curto período, também vestiu a camisa do Vilafranquense-POR em 2021. Naquele momento. o clube português já tinha Rubens Takano Parreira como acionista. Parreira é citado como potencial comprador da SAF do Brusque, que poderá ser constituída a partir de 30 de janeiro.

