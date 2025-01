Brusque anuncia reunião do conselho deliberativo para aprovar transformação do clube em SAF

O Brusque Futebol Clube anunciará no final do mês de janeiro a mudança de associação civil para Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Uma reunião entre o conselho deliberativo do clube será realizada no dia 30 de janeiro para autorizar a alteração.

Mesmo ainda sem uma proposta oficial, tudo se encaminha para que empresário Rubens Takano Parreira seja o proprietário da SAF do clube. As reuniões acontecem no Hotel Estação 101, no bairro Centro II, próximo da rodoviária de Brusque.

Reuniões

Foi divulgado que serão duas reuniões para as definições, sendo a primeira às 18h, no Estação 101, que irá tratar da aprovação e autorização da transferência de bens e/ou direitos do Brusque e alteração na participação societária do clube.

Já o segundo encontro está marcado para às 19h30. Nele, será realizada aprovação da constituição da SAF; aprovação e validação de um acordo de investimento e transferência da atividade, assim como a transferência dos bens ou direitos da atividade de futebol para a SAF.

Conforme o diretor de futebol do Brusque, André Rezini, o empresário interessado no Quadricolor é Rubens Takano Parreira, entretanto, conforme ele, após a avaliação do empresário sobre a estrutura do clube, nenhuma proposta oficial foi recebida pelo Bruscão. Há a expectativa de que nas próximas semanas um ofício seja enviado ao clube brusquense.

Venda da SAF

Caso nenhuma proposta chegue ao Brusque até o dia 30 (dia da assembleia) o que acontece é apenas a transformação do clube em SAF. Caso contrário, a proposta do empresário Rubens Takano seja enviada antes da reunião, a mesma será avaliada no dia, assim, podendo haver a definição da venda do clube no mesmo momento.

Já se alguma proposta chegar, por exemplo, semanas após a mudança do clube para SAF, o clube irá se reunir novamente com os sócios e então definir a venda de sua SAF para o empresário/empresa interessada.

Leia também:

1. Drone sobrevoa a ponte do Maluche e revela avanços das obras em Brusque

2. Concessionária da BYD em Brusque será inaugurada na próxima semana

3. “Queremos entregar três alças até o Carnaval”, afirma secretário de Estado durante visita às obras no trevo da rodovia Antônio Heil

4. Combate a incêndio em empresa de Botuverá durou mais de 17 horas

5. Após audiência, suspeito de estuprar adolescente em banheiro de supermercado em Blumenau é solto

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: