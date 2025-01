Após audiência, suspeito de estuprar adolescente em banheiro de supermercado em Blumenau é solto

Nesta terça-feira, 14, o suspeito de estuprar um adolescente de 14 anos no banheiro de um supermercado em Blumenau foi solto após a audiência de custódia. Ele teve a liberdade provisória concedida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC).

A Polícia Civil confirma que o homem terá que cumprir medidas cautelares. Elas são: comprovar o endereço em que mora e mantê-lo atualizado; comparecer a todos os atos do inquérito e do processo; não se ausentar da cidade por mais de 15 dias sem autorização; e há a proibição de manter contato com a vítima e seus familiares, além de manter uma distância superior a 200 metros.

Em entrevista concedida ao g1, o delegado Bruno Fernando garantiu que as imagens de videomonitoramento do local e os dados do celular do suspeito, caso seja autorizada a quebra do sigilo telefônico, serão analisadas.

O homem foi preso em flagrante no bairro Ponta Aguda no mesmo dia em que o crime teria acontecido, na segunda-feira, 13. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau. Porém, nesta terça-feira, 14, recebeu a liberdade provisória após a audiência de custódia e foi solto.

O caso ainda está sendo investigado, mas tramita sob segredo de justiça. Por isso, não há mais informações sobre a decisão do TJSC.

Relembre o caso

Nesta segunda-feira, 13, um adolescente de 14 anos contou para a mãe que teria sido atacado por um homem no banheiro de um supermercado no bairro Garcia e sofrido abuso sexual. A mãe do menino procurou a ajuda da Polícia Civil imediatamente porque o suspeito ainda estaria no supermercado.

O homem não foi encontrado de imediato, mas a polícia conseguiu identificá-lo e iniciaram as buscas. Após algumas horas, ele foi localizado em sua casa no bairro Ponta Aguda.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito não esboçou reações no momento da prisão em flagrante. Ele foi conduzido para a sede do Departamento para os procedimentos legais e levado ao presídio.

O auto de prisão em flagrante pelo crime de estupro majorado foi elaborado. Durante o interrogatório, em que a advogada do suspeito estava presente, o homem permaneceu em silêncio.

A vítima foi encaminhada ao IML e ao hospital para o protocolo de atendimento à vítima de violência sexual.

Leia também:

1. Homem é preso após estuprar rapaz em banheiro de supermercado em Blumenau

2. VÍDEO – Incêndio atinge indústria de algodão em Botuverá

3. Tempo: descubra o que a previsão revela para Brusque nesta terça-feira

4. Menina de 4 anos morre após ser esfaqueada pela irmã, em Mafra

5. Saiba como foi o primeiro dia da Pronegócio, em Brusque

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: