Polícia Militar: número de prisões e apreensões de drogas aumenta em 2024

O patrulhamento localizado foi umas das principais ações realizadas pela Polícia Militar de Brusque no ano passado. Ao jornal O Município, o comandante do 18º Batalhão da PM, tenente-coronel Pedro Machado, detalhou as operações e as estatísticas da cidade.

Segundo os dados da Polícia Militar, no ano passado foram registradas 12.050 ocorrências, um aumento de 38% em relação a 2023, que contou com 10.217 chamados atendidos. A maior parte das ocorrências ocorreu no Centro de Brusque.

Pedro afirma que o número das ocorrências segue uma crescente natural a partir do ponto que a população aumenta na cidade. Com isso, a polícia utiliza tecnologia para tornar o atendimento mais rápido e dinâmico.

Queda nos roubos e furtos

Neste cenário, a PM reforçou o combate aos crimes de roubo e furto, o que resultou em uma redução de 26% e 22%, respectivamente, no número desses crimes. Já no trânsito, Brusque registrou uma queda de 38% nos acidentes com morte no ano passado.

O comandante explica que foi feito um estudo estatístico para encontrar os locais deficitários de segurança e aumentar o policiamento. Ele diz que essa ação foi fundamental para a redução vista.

“Mesmo com menor efetivo, a pró-atividade das guarnições de serviço, aliada com o planejamento operacional trouxe estes ótimos resultados. Já a redução dos óbitos no trânsito tem ligação direta com o foco da fiscalização, as operações policiais, com participação em muitas vezes da Guarda de Trânsito”, diz.

Apreensões e prisões

As equipes tiveram um aumento de 92% nas apreensões de drogas em Brusque, sendo apreendidos 54 quilos de entorpecentes.

Também foram realizadas 36 prisões por tráfico de drogas, um aumento de 12% em relação a 2023. Além disso, 36 veículos foram recuperados e oito armas de fogo apreendidas.

Já nas estatísticas de prisões também houve um aumento. Em 2024, a crescente nos mandados de prisão foi de 71% e nas prisões em flagrante, 36%. Foram registrados quatro homicídios, um cenário estável para a cidade, de acordo com a PM.

Questionado sobre a situação da criminalidade nos bairros do município, o comandante afirma que não há nenhum em estado crítico, mas que, nos locais com maior comunidade, há a maior estatística de crimes. “De maneira geral, os bairros estão proporcionais nas incidências criminais”.

Programas da Polícia Militar

Com o objetivo de diminuir a criminalidade e aumentar a segurança da população, a PM de Brusque mantém diversos programas institucionais. Um deles é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que formou 2.335 alunos no ano passado.

A Transitolândia também é um projeto realizado pela PM com foco nas crianças terem conhecimentos sobre como agir no trânsito. Mais de duas mil crianças participaram do programa em 2024.

Também há o programa Estudante Cidadão, com foco em resgatar tradições, costumes, o culto a símbolos nacionais e o civismo. No ano passado, o programa formou 400 alunos de Brusque.

