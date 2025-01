Combate a incêndio em empresa de Botuverá durou mais de 17 horas

O combate ao incêndio na Fiação Alliance, empresa de Botuverá atingida na manhã da terça-feira, 14, durou mais de 17 horas. O Corpo de Bombeiros divulgou o relatório nesta quarta-feira, 15.

Foram acionadas viaturas das cidades de Botuverá, Guabiruba, Brusque, Gaspar, Itajaí, Balneário Camboriú e Penha para atendimento da ocorrência.

Estoque de algodão

O incêndio envolve uma grande quantidade de algodão armazenada no galpão, o que contribui para a elevada carga de fogo e dificuldade no combate. A empresa informou que todo o estoque foi perdido, mas que não houve vítimas.

Após o controle do incêndio e minimização dos riscos associados foi realizado, com o uso de uma retroescavadeira, a movimentação do material combustível de modo a permitir a completa extinção dos focos adicionais e possibilidade de reignição.

Também foi providenciado equipamento para bombeamento da água de um rio próximo ao local, para manter o suprimento de água de forma constante e completo combate aos focos remanescentes de incêndio.

Combate de 17 horas

De acordo com os bombeiros, o combate às chamas foi finalizado por volta das 23h, após mais de 17 horas de incêndio.O proprietário da empresa recebeu orientações para o caso de eventual reignição e preservação do local para realização de investigação de incêndio.

Foram usados aproximadamente 450 mil litros de água durante o combate. Atuaram neste incêndio 45 bombeiros militares e comunitários que foram apoiados pela brigada da empresa e funcionários da prefeitura, onde atuaram com caminhões pipas e uma máquina retroescavadeira.

