Em menos de 48 horas, 700 inscrições são registradas em processo seletivo para cargos comissionados em Brusque

O processo seletivo aberto pela Prefeitura de Brusque para contratar o secretário de Trânsito e outros nove servidores comissionados recebeu cerca de 700 inscrições em menos de 48 horas. O edital foi aberto na terça-feira, 13.

Conforme o Executivo, currículos chegam de diversas partes do país. “O interesse demonstrado superou muito nossas expectativas”, afirma o secretário de Administração e Gestão Estratégica, Leonardo Zanella.

De acordo com Zanella, os currículos abrangem desde servidores efetivos da cidade até profissionais de fora do município com experiência na administração pública.

“Esse processo seletivo será altamente competitivo, garantindo que esses cargos estratégicos sejam preenchidos por profissionais qualificados. A administração está bem confiante de que essa iniciativa resultará na seleção de ótimos profissionais para os próximos quatro anos”.

As inscrições do processo seletivo permanecerão abertas até às 23h59 do dia 26 de janeiro. Para acessar o edital, basta clicar no link https://bit.ly/talentosPMB.

Em entrevista coletiva, o secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento, garantiu que o processo seletivo não leva em consideração questões políticas, como, por exemplo, eventual partido político que o candidato seja filiado, e se limitará a fatores técnicos.

Cargos

O edital contempla dez cargos da administração pública. Confira:

– Secretário de Trânsito e Mobilidade;

– Diretor de Transporte Público;

– Diretor de Parcerias e Concessões;

– Diretor administrativo-financeiro da Educação;

– Diretor de Gestão de Contratos de Obras;

– Diretor de Transparência;

– Diretor de Contratos Estratégicos;

– Chefe do Escritório de Processos;

– Chefe de Regularização Fundiária;

– Chefe de Criação de Conteúdo.

